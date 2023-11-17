Инженеры хотят создать первый процессор на 1-нм: когда его удастся разработать

Предполагается, что 1-нанометровые полупроводники войдут в массовое производство уже в 2030-х годах и будут на 20% производительнее, чем 2-нанометровые чипы.

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Японский производитель микросхем Rapidus и Токийский университет сотрудничают с французским исследовательским институтом Leti для совместной разработки базовой технологии проектирования чипов с использованием технологии в диапазоне 1 нанометра. Об этом сообщает портал Asia Nikkei.

Партнеры начнут активно обмениваться технологиями уже в следующем году. Кроме того, Rapidus уже сотрудничает с IBM и бельгийской исследовательской группой Imec для реализации цели массового производства 2-нм чипов в 2027 году. Предполагается, что 1-нм полупроводники войдут в массовое производство уже в 2030-х годах. По сравнению с 2-нм техпроцессом 1-нм технология повысит энергоэффективность и вычислительную производительность на 10–20%.

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В прошлом году Rapidus, Токийский университет и другие японские национальные университеты объединились с исследовательским институтом Riken страны, чтобы сформировать Центр передовых полупроводниковых технологий (LSTC). В октябре LSTC подписала с Leti меморандум о взаимопонимании для изучения возможности сотрудничества.

В традиционных структурах компонентов микросхем миниатюризация, превышающая определенный уровень, снижает энергоэффективность и ограничивает возможности повышения производительности. Япония не обладает собственными ноу-хау в разработке полупроводников в диапазоне 1 нм. Поэтому японская Rapidus и другие заинтересованные стороны планируют налаживать отношения с исследовательскими институтами и зарубежными компаниями посредством совместных исследований и импорта 1-нм технологий проектирования. Rapidus была создана в прошлом году при поддержке правительства Японии с целью возрождения отечественной индустрии микросхем.

В начале 2000-х годов Япония запустила несколько национальных полупроводниковых проектов, направленных на разработку технологий миниатюризации, но ни один из них не дал значимых результатов. Крупные японские производители электроники отказались от разработки передовых чипов из-за большого затратного бремени, сообщает портал Asia Nikkei.

Мировые лидеры Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co планируют начать массовое производство полупроводников по 2-нм технологии в 2025 году. Intel, производящая продукцию по 4-нм техпроцессу, планирует в следующем году начать производство чипов по 1,8-нм техпроцессу.

Ранее Фокус рассказывал, что TSMC объявила о превосходстве над Intel. Новая технология узла N3P позволит создавать чипы по 3-нм технологическому процессу с большей производительностью и энергоэффективностью.