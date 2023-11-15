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Диджитал

Несмотря на санкции Китай получит процессоры 7-нм: где будут производить современные чипы

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Фото: Loongson | Пока что Loongson выпускает процессоры по технологии 12-нм, но в 2024 обещает выпуск чипов на 7-нм

Переход на 7-нм техпроцесс должен повысить производительность процессора Loongson 3A7000 на 20–30%.

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Китайский производитель процессоров для ПК и графических процессоров Loongson начинает переход на 7-нм техпроцесс уже в 2024 году несмотря на санкции США. Об этом сообщает портал Tom`s Hardware.

Сегодня Loongson является одним из ведущих производителей процессоров в Китае и производит 12-нм процессоры (вероятно, изготовленные китайской компанией SMIC), а переход на 7-нм техпроцесс должен повысить производительность процессора 3A7000 на 20–30%. Разработка 7-нм чипов начнется в следующем году, и, поскольку полная доработка чипа требует времени, окончательные продукты, вероятно, появятся не раньше 2025 года.

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Последний процессор компании 3A6000, изготовленный по 12-нм техпроцессу, по-видимому, имеет такую же производительность, как чипы AMD Zen 3, что очень впечатляет, учитывая, что Zen 3 был на шаг впереди и создан более опытной компанией. Однако 3A6000 — это всего лишь четырехъядерный процессор, а поскольку 3A5000 также был четырехъядерным, вполне вероятно, что 3A7000 также будет иметь только четыре ядра, что означает ограниченный прирост производительности при многоядерном процессоре.

Loongson 3A6000, китайский процессор Fullscreen
Процессор компании 3A6000 изготовленный по 12-нм техпроцессу
Фото: Twitter

Компания предлагает более крупные процессоры для серверов, и здесь 7-нм техпроцесс может сыграть решающую роль. Как и AMD, Loongson использует чиплеты для своих серверных процессоров, каждый из которых содержит 16 ядер. Новый 7-нм процесс, по-видимому, обеспечивает большую плотность в дополнение к более высокой производительности и эффективности, а большая плотность означает меньшие размеры чипов или место для большего количества ядер. 7-нм серверные процессоры Loongson могут либо иметь значительно большую производительность, либо стать значительно дешевле в производстве.

Единственное, что не совсем ясно, это то, где Loongson будет производить свои 7-нм процессоры. Из-за санкций США заказ не возьмут такие фабрики, как Intel, TSMC или Samsung, поэтому остается только один реалистичный вариант: Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Эта фабрика является крупнейшим литейным предприятием Китая, и есть информация, что Huawei производит на SMIC 7-нм процессоры для своих смартфонов.

Портал Tom`s Hardware отмечает, что поскольку массовое производство 7-нм процессоров будет осуществимо только к 2025 году, то они будут далеко не передовыми. Ведь, например, у TSMC в 2025 году появится процессор по 2-нм техпроцессу. И хотя чипы Loongson не будут самыми быстрыми в мире, но это еще один шаг к кремниевой автономии для Китая.

Ранее Фокус сообщал, что Китай хитро обходит санкции и продолжает закупать оборудование США для производства чипов. Соединенным Штатам пока не удалось закрыть ключевую лазейку в своих усилиях по блокированию доступа Китая к передовым технологиям.