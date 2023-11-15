Несмотря на санкции Китай получит процессоры 7-нм: где будут производить современные чипы

Переход на 7-нм техпроцесс должен повысить производительность процессора Loongson 3A7000 на 20–30%.

Related video

Китайский производитель процессоров для ПК и графических процессоров Loongson начинает переход на 7-нм техпроцесс уже в 2024 году несмотря на санкции США. Об этом сообщает портал Tom`s Hardware.

Сегодня Loongson является одним из ведущих производителей процессоров в Китае и производит 12-нм процессоры (вероятно, изготовленные китайской компанией SMIC), а переход на 7-нм техпроцесс должен повысить производительность процессора 3A7000 на 20–30%. Разработка 7-нм чипов начнется в следующем году, и, поскольку полная доработка чипа требует времени, окончательные продукты, вероятно, появятся не раньше 2025 года.

Важно

Создан первый в мире процессор оперативной памяти с 1000 транзисторов: зачем он нужен

Последний процессор компании 3A6000, изготовленный по 12-нм техпроцессу, по-видимому, имеет такую же производительность, как чипы AMD Zen 3, что очень впечатляет, учитывая, что Zen 3 был на шаг впереди и создан более опытной компанией. Однако 3A6000 — это всего лишь четырехъядерный процессор, а поскольку 3A5000 также был четырехъядерным, вполне вероятно, что 3A7000 также будет иметь только четыре ядра, что означает ограниченный прирост производительности при многоядерном процессоре.

Процессор компании 3A6000 изготовленный по 12-нм техпроцессу Фото: Twitter

Компания предлагает более крупные процессоры для серверов, и здесь 7-нм техпроцесс может сыграть решающую роль. Как и AMD, Loongson использует чиплеты для своих серверных процессоров, каждый из которых содержит 16 ядер. Новый 7-нм процесс, по-видимому, обеспечивает большую плотность в дополнение к более высокой производительности и эффективности, а большая плотность означает меньшие размеры чипов или место для большего количества ядер. 7-нм серверные процессоры Loongson могут либо иметь значительно большую производительность, либо стать значительно дешевле в производстве.

Единственное, что не совсем ясно, это то, где Loongson будет производить свои 7-нм процессоры. Из-за санкций США заказ не возьмут такие фабрики, как Intel, TSMC или Samsung, поэтому остается только один реалистичный вариант: Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Эта фабрика является крупнейшим литейным предприятием Китая, и есть информация, что Huawei производит на SMIC 7-нм процессоры для своих смартфонов.

Портал Tom`s Hardware отмечает, что поскольку массовое производство 7-нм процессоров будет осуществимо только к 2025 году, то они будут далеко не передовыми. Ведь, например, у TSMC в 2025 году появится процессор по 2-нм техпроцессу. И хотя чипы Loongson не будут самыми быстрыми в мире, но это еще один шаг к кремниевой автономии для Китая.

Ранее Фокус сообщал, что Китай хитро обходит санкции и продолжает закупать оборудование США для производства чипов. Соединенным Штатам пока не удалось закрыть ключевую лазейку в своих усилиях по блокированию доступа Китая к передовым технологиям.