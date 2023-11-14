Создан первый в мире процессор оперативной памяти с 1000 транзисторов: зачем он нужен

С помощью нового энергоэффективного чипа разработчики хотят возродить производство процессоров в Европе с минимальными выбросами углекислого газа.

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Швейцарские исследователи Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали первый крупномасштабный процессор оперативной памяти с 1024 транзисторами, который должен помочь переосмыслить использование энергии при обработке данных и сделать ее энергоэффективной. Об этом сообщается на сайте EPFL.

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В опубликованной учеными работе указывается, что современные системы информационных технологий хорошо известны тем, что производят большое количество тепла. Снижение тепла является более эффективным способом использования энергии, а также поможет миру сократить выбросы углекислого газа. Чтобы свести к минимуму это нежелательное тепло, необходимо обратиться к корню проблемы — архитектуре фон Неймана.

Современная вычислительная архитектура отделяет центр обработки информации от центров хранения, и большая часть энергии тратится на пересылку байтов информации между памятью и процессором. Впервые описанная в Принстоне Джоном фон Нейманом и другими в 1945 году, эта архитектура имела смысл в мире, где устройства хранения и обработки данных были разделены.

При физическом разделении компонентов процессоры должны получать данные перед выполнением вычислений. Это включает в себя перемещение электрических зарядов, зарядку и разрядку конденсаторов, а также транзитные токи, что приводит к рассеиванию энергии за счет тепла.

Процессор, разработанный швейцарскими учеными Фото: EPFL

Исследователи из EPFL разработали процессором в памяти, который может выполнять двойную роль: хранения и обработки данных. Вместо кремния исследователи использовали дисульфид молибдена (MoS 2), поскольку он может образовывать стабильный монослой толщиной в три атома и слабо взаимодействует с окружением. Тонкая структура также позволяет создавать чрезвычайно компактные устройства в двух измерениях (2D).

Вся структура умещается внутри чипа размером один на один сантиметр, где каждый компонент служит транзистором и плавающим затвором, хранящим заряд для управления проводимостью каждого транзистора. Исследователи также рассматривают эту новую архитектуру как способ возродить производство электроники в Европе.

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