Обогнал Intel, AMD и Apple: процессор Snapdragon X Elite испытали на производительность (видео)

Полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале нового чипа Qualcomm для ноутбуков, хотя он уступает топовым системам от ASUS и MSI.

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Однокристальная система для ноутбуков Snapdragon X Elite от Qualcomm прошла свои первые тесты на производительность. Их результаты опубликовало медиа Hothardware.

Процессор создан на базе технологий стартапа NUVIA и изготовлен по 4-нм техпроцессу, имеет кеш-память объемом 42 Мб, поддерживает память LPDDR5X-8533 и накопители PCIe 4.0. Как отмечает медиа, он уже успел поразить высокой производительностью, превзойдя платформы Intel, AMD и Apple.

Графический процессор Adreno, входящий в состав Snapdragon X Elite, самый мощный среди разработанных Qualcomm, способен работать с 4K-дисплеями на частоте обновления 120 Гц и с поддержкой HDR10. Snapdragon X Elite также оснащен нейронным сопроцессором Hexagon с производительностью до 45 TOPS.

Процессор Snapdragon X Elite уже прошел первые несколько тестов. В тестировании Geekbench CPU его эффективность была проверена в однопоточных и многопоточных испытаниях, симулируя различные задачи от криптографии до физических расчетов. По разным уровням энергопотребления сравнивались системы на базе Snapdragon X Elite с другими платформами. Оказалось, что ноутбук Qualcomm с чипом Snapdragon X Elite и энергопотреблением 23 Вт превзошел модели AMD Ryzen 7 4840U и Intel Core i5-13700H. Его производительность также превысила Apple M2 Pro в однопоточном тесте, но немного уступила в многопоточном. Кроме того, испытания в среде Linux показали еще лучшие результаты, продемонстрировав высокую производительность процессора Snapdragon X Elite. Полученные результаты свидетельствуют о потенциале процессора Qualcomm в области компьютерной производительности.

В тестировании Geekbench CPU его эффективность была проверена в однопоточных и многопоточных испытаниях, симулируя различные задачи от криптографии до физических расчетов Фото: Скриншот

Процессор также испытали на базе 3DMark Wild Life Extreme — новейшего кроссплатформенного теста, сконцентрированного на измерении производительности GPU. Графическое ядро Adreno в процессоре Snapdragon X Elite показало лучшую производительность, чем графические ядра в процессорах AMD и Intel, включая Radeon 780M. Но графический процессор Apple M2 Pro оказался самым производительным.

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Intel анонсировала самый мощный мобильный процессор в истории

Тест Cinebench 2024 выпуска Maxon использовали для оценки производительности CPU и GPU. Результаты Snapdragon X Elite в тестах Cinebench 2024 были схожими с результатами в Geekbench. В то же время Snapdragon X Elite показал лучшую однопоточную производительность и рендеринг, превзойдя даже Apple M2 Pro в MacBook Pro 14 в многопоточных задачах. Более высокую многопоточную производительность продемонстрировали премиум-игровые ноутбуки, но менее доступные модели на базе процессоров Intel и AMD вступили в проигрыш перед решением от Qualcomm.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что новый чип Qualcomm сделает смартфоны еще мощнее благодаря ИИ. Snapdragon 8 Gen 3 позволит убирать объекты и добавлять фоны на видео, а так же играть в самые требовательные игры. В состав процессора войдет модернизированный нейронный чип Hexagon (NPU), который, как говорят, будет на 98% быстрее и на 40% эффективнее по сравнению с предыдущими версиями.

А в начале сентября стало известно о том, что MediaTek и TSMC анонсировали революционный мобильный процессор. Он будет потреблять меньше энергии аккумулятора, что позволит планшету или смартфону намного дольше работать от батареи без подзарядки.