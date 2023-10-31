Обігнав Intel, AMD і Apple: процесор Snapdragon X Elite випробували на продуктивність (відео)

Отримані результати свідчать про високий потенціал нового чіпа Qualcomm для ноутбуків, хоча він поступається топовим системам від ASUS і MSI.

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Однокристальна система для ноутбуків Snapdragon X Elite від Qualcomm пройшла свої перші тести на продуктивність. Їхні результати опублікувало медіа Hothardware.

Процесор створений на базі технологій стартапу NUVIA і виготовлений за 4-нм техпроцесом, має кеш-пам'ять об'ємом 42 Мб, підтримує пам'ять LPDDR5X-8533 і накопичувачі PCIe 4.0. Як зазначає медіа, він уже встиг вразити високою продуктивністю, перевершивши платформи Intel, AMD і Apple.

Графічний процесор Adreno, що входить до складу Snapdragon X Elite, найпотужніший серед розроблених Qualcomm, здатний працювати з 4K-дисплеями на частоті оновлення 120 Гц і з підтримкою HDR10. Snapdragon X Elite також оснащений нейронним співпроцесором Hexagon з продуктивністю до 45 TOPS.

Процесор Snapdragon X Elite вже пройшов перші кілька тестів. У тестуванні Geekbench CPU його ефективність було перевірено в однопотокових і багатопотокових випробуваннях, симулюючи різні завдання від криптографії до фізичних розрахунків. За різними рівнями енергоспоживання порівнювалися системи на базі Snapdragon X Elite з іншими платформами. Виявилося, що ноутбук Qualcomm з чіпом Snapdragon X Elite й енергоспоживанням 23 Вт перевершив моделі AMD Ryzen 7 4840U і Intel Core i5-13700H. Його продуктивність також перевищила Apple M2 Pro в однопотоковому тесті, але трохи поступилася в багатопотоковому. Крім того, випробування в середовищі Linux показали ще кращі результати, продемонструвавши високу продуктивність процесора Snapdragon X Elite. Отримані результати свідчать про потенціал процесора Qualcomm у сфері комп'ютерної продуктивності.

У тестуванні Geekbench CPU його ефективність було перевірено в однопотокових і багатопотокових випробуваннях, симулюючи різні завдання від криптографії до фізичних розрахунків Фото: Скриншот

Процесор також випробували на базі 3DMark Wild Life Extreme — новітнього кросплатформенного тесту, сконцентрованого на вимірюванні продуктивності GPU. Графічне ядро Adreno в процесорі Snapdragon X Elite показало кращу продуктивність, ніж графічні ядра в процесорах AMD і Intel, включно з Radeon 780M. Але графічний процесор Apple M2 Pro виявився найпродуктивнішим.

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Тест Cinebench 2024 випуску Maxon використовували для оцінки продуктивності CPU і GPU. Результати Snapdragon X Elite у тестах Cinebench 2024 були схожими з результатами в Geekbench. Водночас Snapdragon X Elite показав кращу однопотокову продуктивність і рендеринг, перевершивши навіть Apple M2 Pro в MacBook Pro 14 у багатопотокових завданнях. Вищу багатопотокову продуктивність продемонстрували преміум-ігрові ноутбуки, але менш доступні моделі на базі процесорів Intel і AMD вступили в програш перед рішенням від Qualcomm.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що новий чип Qualcomm зробить смартфони ще потужнішими завдяки ШІ. Snapdragon 8 Gen 3 дасть змогу прибирати об'єкти й додавати фони на відео, а також грати в найвимогливіші ігри. До складу процесора увійде модернізований нейронний чіп Hexagon (NPU), який, як кажуть, буде на 98% швидшим і на 40% ефективнішим порівняно з попередніми версіями.

А на початку вересня стало відомо про те, що MediaTek і TSMC анонсували революційний мобільний процесор. Він споживатиме менше енергії акумулятора, що дасть змогу планшета або смартфону набагато довше працювати від батареї без підзарядки.