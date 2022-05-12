Intel анонсувала найпотужніший мобільний процесор в історії

Розробники обіцяють подарувати ноутбукам продуктивність найпотужніших ПК, але заради неї доведеться пожертвувати автономністю.

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Американська компанія Intel розробила нову серію мобільних процесорів Alder Lake Core HX 12-го покоління, які стануть найпотужнішими в історії. Їх анонсували 10 травня на заході Intel Vision 2022, передає сайт Tech Radar.

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Intel стверджує, що нові процесори Alder Lake Core HX забезпечать ноутбукам та робочим станціям таку ж продуктивність, як у настільних комп'ютерів. Чипи отримають до 16 ядер/24 потоків, 128 ГБ оперативної пам'яті DDR5, 55 Вт базової потужності та передовий інтерфейс PCIe 5.0 x16.

"Завдяки новій архітектурі ядра і вищим межам потужності процесорів Intel Core HX 12-го покоління ми даємо творцям контенту можливість справлятися з найвибагливішими робочими процесами, як ніколи раніше", — заявив Кріс Вокер, корпоративний віцепрезидент Intel та генеральний менеджер Mobility Client Platforms.

Нові чипи серії HX призначені як для творчих людей, так і для технічних фахівців і геймерів, яким важлива велика кількість швидких обчислювальних ядер, хорошої пам'яті та підтримки передових компонентів, таких як жорсткі диски великої місткості. Вартість нових моделей поки невідома, як і точна дата виходу на ринок, хоча розробники обмовилися, ніби планують випустити їх до кінця 2022 року.

Редакція Tech Radar оцінила технічні характеристики Alder Lake Core HX 12 Gen і дійшла висновку, що Intel зможе реалізувати заявлену продуктивність у ноутбуках. Однак в разі підвищення потужності страждає автономність, адже мобільні ПК поки не можуть мати батареї місткістю понад 100 Вт·ч через їхні розміри. Процесори Alder Lake споживають набагато більше енергії, ніж Intel Core 11 покоління, а моделі серії HX можуть ще більше скоротити час роботи пристроїв.

"Якщо ви збираєтеся під'єднатися до електромережі під час кожного використання ноутбука Core серії HX, це робить поняття мобільності умовним. А проте, ми не спостерігаємо великої кількості користувачів, які заперечують такий компроміс, тому ми очікуємо, що нова серія HX стане хітом", — підсумував Tech Radar

Як стало відомо у квітні, Intel готується до масового виробництва кубітів на чипах для квантових комп'ютерів. Нова технологія дозволяє друкувати їх на тому самому обладнанні, що і звичайні процесори.

Раніше писали, що Великобританія позбавила Росію можливості випускати чипи Baikal. У межах нових санкцій британській компанії ARM заборонили надавати російським підприємствам будь-які послуги, зокрема видавати ліцензії на фірмову архітектуру, на якій побудовано вже наявні та розробляють нові процесори.