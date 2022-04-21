Квантовий комп'ютер можна досягти: Intel готується до масового виробництва кубітів на чипах
Нова технологія дозволяє друкувати процесори для квантових комп'ютерів на тому самому обладнанні, що і для звичайних.
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Intel зайнялися масовим виробництвом кубітів для квантових комп'ютерів на основі кремнію. Розробники розкрили подробиці проєкту на офіційному вебсайті компанії.
Intеl вперше довела, що здатна успішно отримувати кубіти на 300-міліметровому кремнії. Вона поєднала зусилля з дослідниками з QuTech, передового дослідницького центру квантових обчислень. Разом вони створили перші масштабовані квантові кубіти з кремнію на заводі Intel D1 у Гіллсборо в США — технологія дозволяє виготовити понад 10 тисяч масивів на одній пластині з виходом понад 95% (5% на брак).
"Це досягнення значно вищі як за кількістю кубітів, так і за виходом за типові університетські та лабораторні процеси, які сьогодні використовують", — наголошують в пресрелізі.
Інженери використовували передові технології виготовлення транзисторів, включаючи повністю оптичну літографію, яку Intel застосовує для мікросхем останнього покоління з комплементарними метал-оксид-напівпровідниками (CMOS). Вони продемонстрували, що квантові чипи можна виготовляти разом зі звичайними на тих самих підприємствах.
"Наше дослідження доводить, що повномасштабний квантовий комп'ютер не тільки досягнутий, але його можна виготовити на сучасному заводі з виробництва мікросхем. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з QuTech, щоб застосувати наш досвід у виробництві кремнію і розкрити весь потенціал квантової технології", — заявив директор з квантового обладнання в Intel Джеймс Кларк.
Раніше фізики зі США створили надточний квантовий комп'ютер на основі кремнію. Пристрій переводить електрони у квантовий стан із високою точністю, і його також можна виробляти на звичайному заводі напівпровідників.
Нещодавно вчені зламали захист проти квантового комп'ютера за допомогою ноутбука. Інженер-програміст Ворд Белленс довів, що сучасні методи криптографії ще надто ненадійні, щоб шифрувати секретну інформацію.