Квантовий комп'ютер можна досягти: Intel готується до масового виробництва кубітів на чипах

Нова технологія дозволяє друкувати процесори для квантових комп'ютерів на тому самому обладнанні, що і для звичайних.

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Intel зайнялися масовим виробництвом кубітів для квантових комп'ютерів на основі кремнію. Розробники розкрили подробиці проєкту на офіційному вебсайті компанії.

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Intеl вперше довела, що здатна успішно отримувати кубіти на 300-міліметровому кремнії. Вона поєднала зусилля з дослідниками з QuTech, передового дослідницького центру квантових обчислень. Разом вони створили перші масштабовані квантові кубіти з кремнію на заводі Intel D1 у Гіллсборо в США — технологія дозволяє виготовити понад 10 тисяч масивів на одній пластині з виходом понад 95% (5% на брак).

"Це досягнення значно вищі як за кількістю кубітів, так і за виходом за типові університетські та лабораторні процеси, які сьогодні використовують", — наголошують в пресрелізі.

Інженери використовували передові технології виготовлення транзисторів, включаючи повністю оптичну літографію, яку Intel застосовує для мікросхем останнього покоління з комплементарними метал-оксид-напівпровідниками (CMOS). Вони продемонстрували, що квантові чипи можна виготовляти разом зі звичайними на тих самих підприємствах.

[ + – ] Чип Intel із кремнієвими кубітами Фото: Intel

"Наше дослідження доводить, що повномасштабний квантовий комп'ютер не тільки досягнутий, але його можна виготовити на сучасному заводі з виробництва мікросхем. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з QuTech, щоб застосувати наш досвід у виробництві кремнію і розкрити весь потенціал квантової технології", — заявив директор з квантового обладнання в Intel Джеймс Кларк.

Раніше фізики зі США створили надточний квантовий комп'ютер на основі кремнію. Пристрій переводить електрони у квантовий стан із високою точністю, і його також можна виробляти на звичайному заводі напівпровідників.

Нещодавно вчені зламали захист проти квантового комп'ютера за допомогою ноутбука. Інженер-програміст Ворд Белленс довів, що сучасні методи криптографії ще надто ненадійні, щоб шифрувати секретну інформацію.