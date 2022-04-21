Квантовый компьютер достижим: Intel готовится к массовому производству кубитов на чипах

Новая технология позволяет печатать процессоры для квантовых компьютеров на том же оборудовании, что и для обычных.

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Intel занялись массовым производством кубитов для квантовых компьютеров на основе кремния. Разработчики раскрыли подробности проекта на официальном сайте компании.

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Intеl впервые доказала, что способна успешно получать кубиты на 300-миллиметровом кремнии. Она объединила усилия с исследователями из QuTech, передового исследовательского центра квантовых вычислений. Вместе они создали первые масштабируемые квантовые кубиты из кремния на заводе Intel D1 в Хиллсборо в США — технология позволяет изготовить более 10 тысяч массивов на одной пластине с выходом более 95% (5% приходится на брак).

"Это достижение значительно выше как по количеству кубитов, так и по выходу, чем типичные университетские и лабораторные процессы, используемые сегодня", — подчеркивается в пресс-релизе.

Инженеры использовали передовые технологии изготовления транзисторов, включая полностью оптическую литографию, которую Intel применяет для производства микросхем последнего поколения с комплементарными металл-оксид-полупроводниками (CMOS). Они продемонстрировали, что квантовые чипы могут производиться вместе с обычными на одних и тех же предприятиях.

[ + – ] Чип Intel с кремниевыми кубитами Фото: Intel

"Наше исследование доказывает, что полномасштабный квантовый компьютер не только достижим, но и может быть произведен на современном заводе по производству микросхем. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с QuTech, чтобы применить наш опыт в производстве кремния, чтобы раскрыть весь потенциал квантовой технологии", — заявил директор по квантовому оборудованию в Intel Джеймс Кларк.

Ранее физики из США создали сверхточный квантовый компьютер на основе кремния. Устройство переводит электроны в квантовое состояние с высокой точностью, а также могут производить на обычном заводе для полупроводников.

Недавно ученые взломали защиту против квантового компьютера с помощью ноутбука. Инженер-программист Уорд Белленс доказал, что современные методы криптографии еще слишком ненадежны, чтобы шифровать секретную информацию.