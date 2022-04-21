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Квантовый компьютер достижим: Intel готовится к массовому производству кубитов на чипах

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Квантовый чип, квантовый компьютер
Фото: Getty Images | Квантовые технологии

Новая технология позволяет печатать процессоры для квантовых компьютеров на том же оборудовании, что и для обычных.

Intel занялись массовым производством кубитов для квантовых компьютеров на основе кремния. Разработчики раскрыли подробности проекта на официальном сайте компании.

Intеl впервые доказала, что способна успешно получать кубиты на 300-миллиметровом кремнии. Она объединила усилия с исследователями из QuTech, передового исследовательского центра квантовых вычислений. Вместе они создали первые масштабируемые квантовые кубиты из кремния на заводе Intel D1 в Хиллсборо в США — технология позволяет изготовить более 10 тысяч массивов на одной пластине с выходом более 95% (5% приходится на брак).

"Это достижение значительно выше как по количеству кубитов, так и по выходу, чем типичные университетские и лабораторные процессы, используемые сегодня", — подчеркивается в пресс-релизе.

Инженеры использовали передовые технологии изготовления транзисторов, включая полностью оптическую литографию, которую Intel применяет для производства микросхем последнего поколения с комплементарными металл-оксид-полупроводниками (CMOS). Они продемонстрировали, что квантовые чипы могут производиться вместе с обычными на одних и тех же предприятиях.

Intel
Чип Intel с кремниевыми кубитами
Фото: Intel

"Наше исследование доказывает, что полномасштабный квантовый компьютер не только достижим, но и может быть произведен на современном заводе по производству микросхем. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с QuTech, чтобы применить наш опыт в производстве кремния, чтобы раскрыть весь потенциал квантовой технологии", — заявил директор по квантовому оборудованию в Intel Джеймс Кларк.

Ранее физики из США создали сверхточный квантовый компьютер на основе кремния. Устройство переводит электроны в квантовое состояние с высокой точностью, а также могут производить на обычном заводе для полупроводников.

Недавно ученые взломали защиту против квантового компьютера с помощью ноутбука. Инженер-программист Уорд Белленс доказал, что современные методы криптографии еще слишком ненадежны, чтобы шифровать секретную информацию.