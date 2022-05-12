Intel анонсировала самый мощный мобильный процессор в истории

Разработчики обещают подарить ноутбукам производительность самых мощных ПК, но ради нее придется пожертвовать автономностью.

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Американская компания Intel разработала новую серию мобильных процессоров Alder Lake Core HX 12-го поколения, которые станут самыми мощными в истории. Их анонсировали 10 мая на мероприятии Intel Vision 2022, подробности передает сайт Tech Radar.

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Intel утверждает, что новые процессоры Alder Lake Core HX обеспечат ноутбукам и рабочим станциям такую же производительность, как у настольных компьютеров. Чипы получат до 16 ядер/24 потоков, 128 ГБ оперативной памяти DDR5, 55 Вт базовой мощности, а также передовой интерфейс PCIe 5.0 x16.

"Благодаря новой архитектуре ядра и более высоким пределам мощности процессоров Intel Core HX 12-го поколения мы даем создателям контента возможность справляться с самыми требовательными рабочими процессами, как никогда раньше", — заявил Крис Уокер, корпоративный вице-президент Intel и генеральный менеджер Mobility Client Platforms.

Новые чипы серии HX предназначены как для творческих людей, так и для технических специалистов и геймеров, которым важно большое количество быстрых вычислительных ядер, хорошей памяти и поддержку передовых компонентов, таких как жесткие диски большой емкости. Стоимость новых моделей пока неизвестна, как и точная дата выхода на рынок, хотя разработчики обмолвились, будто планируют выпустить их до конца 2022 года.

Редакция Tech Radar оценила технические характеристики Alder Lake Core HX 12 Gen и пришла к выводу, что Intel cможет реализовать заявленную производительность в ноутбуках. Однако при повышении мощности страдает автономность, ведь мобильные ПК пока не могут иметь батареи емкостью более 100 Вт·ч из-за их размеров. Процессоры Alder Lake потребляют намного больше энергии, чем Intel Сore 11 поколения, а модели из серии HX могут еще больше сократить время работы устройств.

"Если вы собираетесь подключаться к электросети при каждом использовании ноутбука Core серии HX, это делает понятие мобильности условным. Тем не менее, мы не наблюдает большого количеcтва пользователей, возражающих против такого компромисса, поэтому мы ожидаем, что новая серия HX станет хитом", — подытожил Tech Radar.

Как стало известно в апреле, Intel готовится к массовому производству кубитов на чипах для квантовых компьютеров. Новая технология позволяет печатать их на том же оборудовании, что и обычные процессоры.

Ранее писали, что Великобритания лишила Россию лишена возможности выпускать чипы Baikal. В рамках новых санкций британской компании ARM запретили оказывать российским предприятиям любые услуги, в том числе выдавать лицензии на фирменную архитектуру, на которой построены уже существующие и разрабатываются новые процессоры.