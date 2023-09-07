Производительность на 18% больше: MediaTek и TSMC анонсировали революционный мобильный процессор

Процессор, выпуск которого анонсировали компании, — первый в таком роде. Он будет потреблять меньше энергии аккумулятора, что позволит планшету или смартфону намного дольше работать от батареи без подзарядки.

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Компании MediaTek и TSMC анонсировали создание первого в истории процессора на 3 нанометра, равных которому нет даже в технологиях Apple. Об этом сообщает портал WCCFTech.

3-нм техпроцессор должен обеспечить производительность на 18 процентов выше. Кроме того, он будет потреблять на треть меньше энергии, чем мог бы, будь он 4-нанометровым. Уровень тепловыделения нового процессора MediaTek не повысится. Для производителей устройств это означает, что вкладываться в разработку продвинутых систем охлаждения не потребуется. Что до энергоэффективности, то новый CPU MediaTek научится потреблять меньше энергии аккумулятора, что выльется в пролонгированное время автономной работы планшета или смартфона.

Хотя MediaTek и взяла на себя ответственность анонсировать первую 3-нм SoC, она, все же, не будет первой с этим товаром на рынке. Apple A17 Bionic станет первым 3-нм чипом, который будет использоваться в телефонах. Вероятно, это будет единственная SoC в телефонах, выполненная пс 3-нм техпроцессором, пока вышеупомянутая SoC MediaTek не появится на телефонах в 2024 году.

Напомним, в январе СМИ писали о том, что самый быстрый процессор в мире за $12 тыс .обогнал Core i9. Чип от AMD стал первым в мире, который смог преодолеть рубеж в 100 тыс. баллов. Правда цена рекордсмена просто шокирует: AMD EPYC 9654 стоит без малого $12 тыс., в то время как Core i9-13900KS в 16 раз дешевле ($730). Но AMD не останавливается на достигнутом и уже работает над серией Genoa-X, запуск которой запланирован на конец этого года.

Ранее Фокус уже писал, что поставки чипов будут важнее поставок нефти: такие прогнозы сделал гендиректора Intel.