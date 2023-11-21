Без лития и кобальта: в Швеции создали дешевую, но эффективную батарею нового поколения

В основе новой технологии лежат железо и натрий — эти материалы поступают на мировой рынок в больших количествах, что делает производство батарей гораздо выгоднее.

Related video

Шведская компания аккумуляторов Northvolt AB разработала свою первою натрий-ионную батарею с лучшей в своем классе мощностью в 160 ватт-часов на кг, которая может сократить зависимость от дефицитного сырья и заложить основу для следующего поколения аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Важно

Fujitsu жестко протестировала никель-цинковые батареи: они вдвое лучше конкурентов

Батарея изготовлена ​​без использования дорогостоящих материалов: лития, никеля, кобальта или графита, что делает ее более безопасной и экономически выгодной. Аккумулятор производится с использованием таких минералов, как железо и натрий, которые в изобилии представлены на мировых рынках. Он основан на твердом углеродном аноде и катоде на основе берлинских белил.

В качестве ионно-натриевого катода используется "Прусская белизна" Фото: Northvolt AB В качестве анода используется твердый углерод биологического происхождения Фото: Northvolt AB

Натрий-ионная технология, разработанная совместно с исследовательским партнером Altris, призвана стать основой для решений Northvolt по хранению энергии следующего поколения. Низкая стоимость и безопасность при высоких температурах делают эту технологию особенно привлекательной для решений по хранению энергии на развивающихся рынках, включая Индию, Ближний Восток и Африку.

Кроме того, эту технологию можно производить с использованием местных материалов, что открывает уникальный путь для развития новых региональных мощностей по производству аккумуляторов, полностью независимых от традиционных цепочек создания стоимости аккумуляторов.

Используя прорыв в разработке и производстве аккумуляторов, Northvolt планирует стать первой компанией, которая осуществит индустриализацию аккумуляторов на основе прусской белой краски и выведет их на коммерческие рынки. Хотя первые натрий-ионные элементы предназначены в первую очередь для хранения энергии, будущие поколения могут обеспечить более высокую плотность энергии для электромобилей.

Northvolt AB — единственный крупный производитель аккумуляторов в Европе, который расширяет производство батарей для электромобилей в Швеции и планирует построить заводы в Германии и Канаде. На данный момент компания привлекла более $9 миллиардов в виде акционерного и долгового капитала, а также более $55 миллиардов за счет заказов от BMW, Volvo Cars, Polestar и Volkswagen.

Ранее Фокус сообщал, что новые электролиты могут стать революцией в производстве батарей. Физики сделали твердотельный аккумулятор с хорошими характеристиками и невысокой себестоимостью, что открывает путь к внедрению новой технологии.