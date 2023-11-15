Fujitsu жестко протестировала никель-цинковые батареи: они вдвое лучше конкурентов

Новый тип аккумуляторов отлично подходит для центров обработки данных и источников бесперебойного питания, но вряд ли в ближайшее время появится в электромобилях.

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Компания FDK в сотрудничестве с корпорацией Fujitsu, заявляют, что их новые никель-цинковые батареи полностью готовы к использованию в источниках бесперебойного питания ИБП даже в очень активном режиме использования. Об этом сообщает The Register.

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Батареи, которые компании представили еще весной 2023 года, уже прошли долгосрочные испытания доказавшие, что они сохраняют 70-процентную емкость после 800 циклов зарядки и разрядки, что вдвое превышает стандартный срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов. Батареи также прошли испытание, в ходе которого их хранили в уличном шкафу при температуре от 0 ℃ зимой до 50 ℃ летом. Компания FDK заявила, что тестовые батареи продолжали работать безопасно, сохраняя при этом свою первоначальную емкость.

Новые никель-цинковые батареи ZR-4/3FAUP Фото: FDK

Помимо более длительного жизненного цикла и устойчивости к большим колебаниям температуры никель-цинковые батареи легче и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем свинцово-кислотные альтернативы, традиционно используемые в ИБП. При этом цена на новые батареи аналогична свинцово-кислотным аккумуляторам. FDK и Fujitsu настолько уверены в своем продукте, что пообещал модернизировать оборудование, расширить поставки образцов клиентам и рассмотреть возможность массового производства.

Как и другие никель-цинковые батареи, модель ZR-4/3FAUP компании FDK по сути представляет собой гидридную батарею, в которой материал отрицательного электрода заменен соединением цинка, что создает химический состав, отличный от никель-цинковых батарей. Эти типы батарей сочетают в себе никель-металлогидридный катод и цинковый отрицательный электрод, который имеется в щелочных батареях.

В никель-цинковых батареях улучшена плотность мощности в два раза, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов. Это означает, что они могут обеспечить быструю зарядку, необходимую для таких устройств, как ИБП в центрах обработки данных и других ситуациях, когда потребность в быстрой зарядке перевешивает заботу о долговечности устройства.

"Никель-цинковый аккумулятор является одним из наиболее перспективных для стационарного применения. В них используются электролиты на водной основе (щелочные батареи), и они экономически эффективны по сравнению с литий-ионными батареями — и, конечно, намного лучше, чем свинцово-кислотные батареи с точки зрения плотности энергии, — рассказал The Register доктор Ричард Язами, изобретатель графитового анода. — Никель-цинковые аккумуляторы могут найти свою нишу на рынке, особенно в системах резервного копирования и хранения энергии. Однако их использование в электромобилях все еще остается неопределенным".

Ранее Фокус рассказывал, что новые электролиты могут стать революцией в производстве батарей. Физики сделали твердотельный аккумулятор с хорошими характеристиками и невысокой себестоимостью, что открывает путь к внедрению новой технологии.