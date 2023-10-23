Китай сокращает поставки графита: мировое производство аккумуляторов под угрозой

Графит необходим для производства почти всех электромобилей. Из-за ограничений модели китайского производства могут подешеветь, а западные — подорожают, говорят эксперты.

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Китай ввел систему разрешений на экспорт некоторых графитовых продуктов, которые необходимы в производстве батарей для электромобилей, аргументировав это решение "защитой национальных интересов". Об этом сообщает агентство Reuters.

КНР является крупнейшим в мире производителем и экспортером графита и перерабатывает более 90% этого вещества в материал, который используется практически во всех анодах аккумуляторов электромобилей. Речь идет о двух типов графита, включая синтетический графитовый материал высокой чистоты, высокой твердости и высокой интенсивности, а также природный чешуйчатый графит и продукты из него.

Подобный шаг стал ответом на планы Евросоюза ввести пошлины на китайские электромобили, сообщает агентство. Так же эксперты считают, что это дополнительный ответный удар на технологические санкции со стороны США, которые с декабря еще сильнее ограничат Пекин в получении технологий полупроводников и процессоров для развития искусственного интеллекта.

"Это был неожиданный шаг Китая и он застал нас врасплох, — сказал Reuters Кьен Хуинь, коммерческий директор Alkemy Capital Investments, которая занимается разработкой проектов в секторе энергетических переходных металлов. — Мы не думали, что такое ограничение будет введено так быстро".

Ограничения заставят производителей на Западе и в Азии искать альтренативы графиту для аккумуляторов Фото: Facebook

Какова официальная аргументация Китая

В Пекине говорят, что ограничения на экспорт графита способствуют обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок и производственной цепочки, а также способствуют лучшей защите национальной безопасности и интересов.

"Этим решением Китай говорит Западу, что мы не собираемся помогать вам производить электромобили, вы должны найти свой собственный способ собирать аккумуляторы", — сказал Reuters генеральный директор Northern Graphite Хьюг Жакмен.

Министерство торговли Китая официально не заявляет, что подобные ограничения введены именно против Запада, ведь по данным китайской таможни, крупнейшими покупателями графита являются не только США и ЕС, но и Япония, Индия и Южная Корея.

В южнокорейской Hyundai Motor Securities уже заявили, что будут искать срочные альтернативные поставки из Австралии и США. "Новые ограничения на графит южнокорейским фирмам, которые в значительной степени зависят от Китая в импорте это сырья, придется искать альтернативы, такие как рудники в США или Австралии, но это, вероятно, увеличит затраты на производство", — сказал Кан Донг-джин, аналитик Hyundai Motor Securities.

Главный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна "предпримет соответствующие шаги", если Китай своими действиями нарушает правила Всемирной торговой организации. Япония собирается провести с Китаем переговоры по поводу поставок графита.

Эксперты агентства отмечают, что ограничение экспорта графита является очередным применением "сырьевого оружия" со стороны Китая. С 1 августа Китай ввел жесткие рамки на экспорт важнейших для полупроводниковой промышленности металлов: галлия и германия. Это привело к росту акций китайский компаний и привнесли некоторые, но не слишком критичные трудности для производства полупроводников на Западе.

Анализ годового предложения и спроса на графит Фото: REUTERS

Чем грозит "графитовая война"

Конечно, после объявления об ужесточении экспорта поставок за пределы Китая акции китайских производителей автомобилей и аккумуляторов значительно выросли, информирует Reuters. Но эксперты рынка не могут четко ответить, насколько серьезные проблемы это создаст для автопроизводителей. Дело в том, что цены на чешуйчатый графит и так упала на 25% из-за сокращения спроса на электромобили.

С другой стороны, в краткосрочной перспективе переизбыток графита поможет удешевить местное производство электромобилей, а вот у западных автопроизводителей могут возникнуть серьезные проблемы не столько с поставками, а с возросшей ценой из-за логистики.

Но, в долгосрочной перспективе этот запрет активизирует усилия горнодобывающих компаний за пределами Китая по реализации графитовых проектов, как и усилия по поиску альтернатив для химического состава аккумуляторов, утверждают эксперты Reuters.

Ранее Фокус сообщал, что производство батарей скоро потребует энергии всей Швеции или Норвегии. Тем не менее исследование предсказывает, что общие потребности в энергии могут снизиться в будущем.