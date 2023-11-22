В ООН призывают ограничить автономные дроны-убийцы: РФ и Китай против, — NY Times

Быстрый прогресс в области искусственного интеллекта и интенсивное использование дронов в войне в Украине и на Ближнем Востоке сделали эту проблему еще более актуальной.

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Соединенные Штаты, Китай, Россия и несколько других стран стремятся побыстрее разработать и внедрить автономные беспилотники с искусственным интеллектом, которые будут сами принимать решение об убийстве целей, несмотря на возражения некоторых государств и экспертов. Об этом пишет американское издание The New York Times в своей статье.

Перспектива появления боевых роботов, действующих без участия человека, настолько беспокоит правительства многих стран, что они предлагают ООН ввести юридически обязательные правила использования такой техники.

"Это действительно один из наиболее важных переломных моментов для человечества, — сказал в интервью изданию Александр Кментт, главный представитель Австрии в переговорах. — Какова роль людей в применении силы — это абсолютно фундаментальный вопрос безопасности, юридический вопрос и этический вопрос".

Хотя ООН предоставляет правительствам платформу для обсуждения проблемы, маловероятно, что этот процесс приведет к появлению новых существенных юридически обязательных ограничений. Соединенные Штаты, Россия, Австралия, Израиль и другие утверждают, что на данный момент нет необходимости в новом международном праве, в то время как Китай хочет определить любые юридические ограничения настолько узко, что это не будет иметь большого практического эффекта, говорят сторонники контроля над вооружениями, пишет издание.

"Мы не видим, что сейчас действительно подходящее время", — сказал Константин Воронцов, заместитель главы российской делегации в ООН, дипломатам, которые недавно собрались в конференц-зале штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Члены американской делегации, в которую входит представитель Пентагона, утверждают, что вместо нового международного закона ООН должна разъяснить, что существующие международные законы о правах человека уже запрещают странам использовать оружие, направленное против гражданского населения или вызывающее им причинен непропорциональный вред. Но позиция, занятая крупными державами, только усилила напряженность среди малых стран, которые говорят, что они обеспокоены тем, что смертоносное автономное оружие может стать обычным явлением на поле боя до того, как будет достигнуто какое-либо соглашение о правилах его использования.

Быстрый прогресс в области искусственного интеллекта и интенсивное использование дронов в войне в Украине и на Ближнем Востоке сделали эту проблему еще более актуальной. Пока что дроны обычно полагаются на людей-операторов для выполнения смертоносных миссий, но разрабатывается программное обеспечение, которое вскоре позволит им самостоятельно находить и выбирать цели.

По словам критиков, подобное оружие иногда действует непредсказуемо и, скорее всего, допускает ошибки при определении целей, как, например, беспилотные автомобили, попавшие в аварию. Новое оружие также может повысить вероятность применения смертоносной силы во время войны, поскольку военные, применяющие его, не будут немедленно подвергать риску своих собственных солдат или могут привести к более быстрой эскалации, утверждают оппоненты.

На прошлой неделе базирующийся в Женеве комитет согласился по настоянию России и других крупных держав дать себе возможность до конца 2025 года продолжить изучение этой темы, сообщил один дипломат, участвовавший в дебатах.

"Если мы будем ждать слишком долго, мы действительно пожалеем об этом, — сказал г-н Кментт в интервью изданию. — Очень скоро он станет дешевым, легко доступным и будет повсюду. И люди будут спрашивать: почему мы не действовали достаточно быстро и не попытались ограничить это, когда у нас была возможность?".

Ранее Фокус писал, что в Китае создали уникальный "тандемный" VTOL-дрон. Необычный беспилотник может подниматься на высоту до 5,5 км и стабильно лететь при сильном ветре или морозе, хотя его аэродинамика хуже, чем у традиционных аппаратов.