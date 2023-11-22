В ООН закликають обмежити автономні дрони-вбивці: РФ і Китай проти, — NY Times

Швидкий прогрес у царині штучного інтелекту та інтенсивне використання дронів у війні в Україні та на Близькому Сході зробили цю проблему ще більш актуальною.

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Сполучені Штати, Китай, Росія і кілька інших країн прагнуть якнайшвидше розробити і впровадити автономні безпілотники зі штучним інтелектом, які самі ухвалюватимуть рішення про вбивство цілей, попри заперечення деяких держав і експертів. Про це пише американське видання The New York Times у своїй статті.

Перспектива появи бойових роботів, що діють без участі людини, настільки непокоїть уряди багатьох країн, що вони пропонують ООН запровадити юридично обов'язкові правила використання такої техніки.

"Це справді один із найважливіших переломних моментів для людства, — сказав в інтерв'ю виданню Александр Кментт, головний представник Австрії в переговорах. — Яка роль людей у застосуванні сили — це абсолютно фундаментальне питання безпеки, юридичне питання та етичне питання".

Хоча ООН надає урядам платформу для обговорення проблеми, малоймовірно, що цей процес призведе до появи нових істотних юридично обов'язкових обмежень. Сполучені Штати, Росія, Австралія, Ізраїль та інші стверджують, що наразі нема потреби в новому міжнародному праві, в той час, як Китай хоче визначити будь-які юридичні обмеження настільки вузько, що це не матиме великого практичного ефекту, кажуть прихильники контролю над озброєннями, пише видання.

"Ми не бачимо, що зараз справді слушний час", — сказав Костянтин Воронцов, заступник глави російської делегації в ООН, дипломатам, які нещодавно зібралися в конференц-залі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Члени американської делегації, до якої входить представник Пентагону, стверджують, що замість нового міжнародного закону ООН повинна роз'яснити, що наявні міжнародні закони про права людини вже забороняють країнам використовувати зброю, спрямовану проти цивільного населення, або таку, що спричиняє заподіяння їм непропорційної шкоди. Але позиція, зайнята великими державами, тільки посилила напруженість серед малих країн, які кажуть, що вони стурбовані тим, що смертоносна автономна зброя може стати звичайним явищем на полі бою до того, як буде досягнута будь-яка угода про правила її використання.

Швидкий прогрес у галузі штучного інтелекту та інтенсивне використання дронів у війні в Україні та на Близькому Сході зробили цю проблему ще більш актуальною. Поки що дрони зазвичай покладаються на людей-операторів для виконання смертоносних місій, але розробляють програмне забезпечення, яке незабаром дасть їм змогу самостійно знаходити та вибирати цілі.

За словами критиків, подібна зброя іноді діє непередбачувано і, найімовірніше, припускається помилок при визначенні цілей, як, наприклад, безпілотні автомобілі, що потрапили в аварію. Нова зброя також може підвищити ймовірність застосування смертоносної сили під час війни, оскільки військові, які застосовують її, не будуть негайно піддавати ризику своїх власних солдатів або можуть призвести до більш швидкої ескалації, стверджують опоненти.

Минулого тижня комітет, що базується в Женеві, погодився за наполяганням Росії та інших великих держав дати собі можливість до кінця 2025 року продовжити вивчення цієї теми, повідомив один дипломат, який брав участь у дебатах.

"Якщо ми чекатимемо занадто довго, ми дійсно пошкодуємо про це, — сказав пан Кментт в інтерв'ю виданню. — Дуже скоро він стане дешевим, легко доступним і буде всюди. І люди запитуватимуть: чому ми не діяли досить швидко і не спробували обмежити це, коли в нас була можливість?".

Раніше Фокус писав, що в Китаї створили унікальний "тандемний" VTOL-дрон. Незвичайний безпілотник може підійматися на висоту до 5,5 км і стабільно летіти за сильного вітру або морозу, хоча його аеродинаміка гірша, ніж у традиційних апаратів.