В Британии представили робота "Дракон": почему он нужен ВСУ для прорыва российской обороны

Новая машина получит защиту от взрывов мин, ударов артиллерии и противотанковых ракет, чтобы они не мешали выполнению задачи.

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Компания Advanced Blast & Ballistic Systems (ABBS) из Великобритании придумала робота Dragon UGV, предназначенного для разминирования. Разработчики показали концепт на конференции SAE Media Group Future Armored Vehicles Survivability (FAVS) 2023 в Лондоне 13-15 ноября, передает портал Janes.

Они описали Dragon ("Дракон") как "автономное наземное транспортное средство" — Unmanned ground vehicle или сокращенно UGV. Робота планируют оснастить десятками колес-катков, которые будут наезжать на мины и подрывать их, уничтожаясь при этом сами. Вероятно, военные смогут быстро их заменять.

По данным Janes, британские инженеры придумали концепцию в 2023 году, когда узнали о проблемах Сил обороны Украины с преодолением российских минных полей во время контрнаступления. Dragon должен быть легче и более защищен от взрывов мин, а также ударов артиллерии и противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР), чем другие машины, используемые Украиной и ее союзниками для разминирования.

Британские инженеры показали, как устроен робот Dragon Фото: janes.com

Пока ABBS представила только рендер — компьютерную модель Dragon UGV, и не раскрывает, на какой стадии разработки находится проект. Издание Defence Express считает, что такая машина пригодилась бы ВСУ для прорыва на передовой, поскольку российкие войска создали на оккупированных территориях 6000 км укреплений.

Ранее сообщали, что армия России построила несколько линий заграждений глубиной от 10 до 40 км, состоящих их противотанковых рвов, "ежей", бетонных пирамид "зубов дракона", проволоки, а промежутки заполняют минные поля высочайшей плотности. По информации Минобороны Украины, на одном квадратном метре могут лежать 2-3 мины — такого не было ни в одной воюющей стране. Именно поэтому разминирования стало для ВСУ очень сложной и опасной задачей.

Союзники поставили Украине немало инженерно-саперной техники, в том числе:

противоминный комплекс M58 MICLIC из США;

бронированную инженерную машину Wicent1 из Германии;

инженерную машину NM189 Ingeniorpanservogn из Норвегии;

инженерную машину M1132 Stryker из США;

штурмовую машину M1150 ABV из США;

машину разминирования Keiler из Германии;

каточные тралы для тяжелой бронетехники.

Зачастую такая техника наезжает на мины тралами со взрывчаткой или же вспахивают землю, выбрасывая их в сторону от прохода. Несмотря на значительную помощью партнеров, украинским военным все еще не хватает средств для разминирования.

В начале ноября писали, что в Украину поставили машины разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV). Построенные на базе танков Abrams, они оснащены плугом и системой подрыва.