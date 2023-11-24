В РФ представили антидроновый комплекс "Чистюля": журналисты нашли похожий на AliExpress (фото)

Медиа отмечает, что с китайского маркетплейса AliExpress росармии уже поставили якобы отечественный дрон "Добрыня" и коптер "Сибирячок-1".

Related video

Российская компания "Ростех" представила новую разработку — компактный антидроновой комплекс "Чистюля", который способен блокировать действие дронов. Однако оказалось, что на китайском маркетплейсе AliExpress уже есть аналогичное устройство по цене от $700 до $2000, пишет медиа The Moscow Times.

Китайское устройство выглядит практически идентичным российской разработке, хотя вес и компоновка немного отличаются. СМИ отмечает, что подведомственная "Ростеху" "Росэлектроника" представила новинку на конференции в Москве. Устройство способно подавлять каналы управления и навигации дронов в радиусе до километра, а также блокировать передачу фото- и видеоданных с БПЛА.

Важно

В РФ хотят создать прототип двигателя для дронов "в 5 раз мощнее", чем прошлогодний

"На фоне роста спроса на средства противодействия БПЛА предприятия холдинга фактически работают "с колес", разрабатывая новые модификации такой аппаратуры", – рассказал "разработчик устройства", гендиректор "ЦНИИ "Циклон" Алексей Кравченко.

Антидроновый комплекс "Чистюля", которым похвастались российские разработчики, оказался готовым китайским изделием Антидроновый комплекс "Чистюля", которым похвастались российские разработчики, оказался готовым китайским изделием

СМИ также отмечает, что Минобороны РФ уже скупает через "Ростех" и прочие структуры дроны с AliExpress. В войска поставляется низкокачественный коптер "Сибирячок-1", который обходится Минобороны в 2,5 млн руб. Его собирают из комплектующих AliExpress за 200 тыс. руб.

Военный БПЛА "Сибирячок" за 2,5 млн рублей собран из деталей с AliExpress за 200 тысяч Фото: The Insider

Также с китайского сервиса армии предложили дрон "Добрыня" от "Алмаз-Антей" (тоже "Ростех"), "Патриот К30Т" (американский дрон EVO II Pro V3, проект связан с Маратом Хуснуллиным), дрон от губернатора Приморья Кожемяко и даже игрушку робота-собаку. Каждый раз стоимость товаров для Минобороны была дороже, чем на сайте AliExpress, в четыре и более раза.

Дрон "Добрыня", который предложили российской армии, также родом с AliExpress Фото: РИА Новости

Напомним, несколько ранее в России похвасталась улучшением антидроновых комплексов "Серп". Однако украинский военный Сергей Бескрестнов отметил, что за всю войну не видел на позициях ВС РФ ни одного комплекса "Серп-ВС", хотя россияне часто о них говорят.

В середине ноября мы также писали о том, что ВУЗ в Москве в обход санкций купил у Канады новейший радар дронов SkyEye. Дальности действия системы хватит, чтобы прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги, то есть около 880 квадратных километров.