В РФ представили антидроновый комплекс "Чистюля": журналисты нашли похожий на AliExpress (фото)
Медиа отмечает, что с китайского маркетплейса AliExpress росармии уже поставили якобы отечественный дрон "Добрыня" и коптер "Сибирячок-1".
Российская компания "Ростех" представила новую разработку — компактный антидроновой комплекс "Чистюля", который способен блокировать действие дронов. Однако оказалось, что на китайском маркетплейсе AliExpress уже есть аналогичное устройство по цене от $700 до $2000, пишет медиа The Moscow Times.
Китайское устройство выглядит практически идентичным российской разработке, хотя вес и компоновка немного отличаются. СМИ отмечает, что подведомственная "Ростеху" "Росэлектроника" представила новинку на конференции в Москве. Устройство способно подавлять каналы управления и навигации дронов в радиусе до километра, а также блокировать передачу фото- и видеоданных с БПЛА.
"На фоне роста спроса на средства противодействия БПЛА предприятия холдинга фактически работают "с колес", разрабатывая новые модификации такой аппаратуры", – рассказал "разработчик устройства", гендиректор "ЦНИИ "Циклон" Алексей Кравченко.
СМИ также отмечает, что Минобороны РФ уже скупает через "Ростех" и прочие структуры дроны с AliExpress. В войска поставляется низкокачественный коптер "Сибирячок-1", который обходится Минобороны в 2,5 млн руб. Его собирают из комплектующих AliExpress за 200 тыс. руб.
Также с китайского сервиса армии предложили дрон "Добрыня" от "Алмаз-Антей" (тоже "Ростех"), "Патриот К30Т" (американский дрон EVO II Pro V3, проект связан с Маратом Хуснуллиным), дрон от губернатора Приморья Кожемяко и даже игрушку робота-собаку. Каждый раз стоимость товаров для Минобороны была дороже, чем на сайте AliExpress, в четыре и более раза.
Напомним, несколько ранее в России похвасталась улучшением антидроновых комплексов "Серп". Однако украинский военный Сергей Бескрестнов отметил, что за всю войну не видел на позициях ВС РФ ни одного комплекса "Серп-ВС", хотя россияне часто о них говорят.
В середине ноября мы также писали о том, что ВУЗ в Москве в обход санкций купил у Канады новейший радар дронов SkyEye. Дальности действия системы хватит, чтобы прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги, то есть около 880 квадратных километров.