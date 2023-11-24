У РФ представили антидроновий комплекс "Чистюля": журналісти знайшли схожий на AliExpress (фото)

Медіа зазначає, що з китайського маркетплейса AliExpress російській армії вже поставили нібито вітчизняний дрон "Добриня" і коптер "Сибірячок-1".

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Російська компанія "Ростех" представила нову розробку — компактний антидроновий комплекс "Чистюля", який здатний блокувати дію дронів. Однак виявилося, що на китайському маркетплейсі AliExpress уже є аналогічний пристрій за ціною від $700 до $2000, пише медіа The Moscow Times.

Китайський пристрій виглядає практично ідентичним російській розробці, хоча вага і компонування трохи відрізняються. ЗМІ зазначає, що підвідомча "Ростеху" "Роселектроніка" представила новинку на конференції в Москві. Пристрій здатний пригнічувати канали управління і навігації дронів у радіусі до кілометра, а також блокувати передачу фото- і відеоданих з БПЛА.

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"На тлі зростання попиту на засоби протидії БПЛА підприємства холдингу фактично працюють "з коліс", розробляючи нові модифікації такої апаратури", — розповів "розробник пристрою", гендиректор "ЦНДІ "Циклон" Олексій Кравченко.

Антидроновий комплекс "Чистюля", яким похвалилися російські розробники, виявився готовим китайським виробом Антидроновий комплекс "Чистюля", яким похвалилися російські розробники, виявився готовим китайським виробом

ЗМІ також зазначає, що Міноборони РФ уже скуповує через "Ростех" та інші структури дрони з AliExpress. У війська поставляють низькоякісний коптер "Сибирячок-1", який обходиться Міноборони в 2,5 млн руб. Його збирають із комплектуючих AliExpress за 200 тис. руб.

Військовий БПЛА "Сибірячок" за 2,5 млн рублів зібрано з деталей з AliExpress за 200 тисяч Фото: The Insider

Також з китайського сервісу армії запропонували дрон "Добриня" від "Алмаз-Антей" (теж "Ростех"), "Патріот К30Т" (американський дрон EVO II Pro V3, проєкт пов'язаний з Маратом Хуснулліним), дрон від губернатора Примор'я Кожем'яка і навіть іграшку робота-собаку. Щоразу вартість товарів для Міноборони була дорожчою, ніж на сайті AliExpress, у чотири і більше разів.

Дрон "Добриня", який запропонували російській армії, також родом з AliExpress Фото: РИА Новости

Нагадаємо, дещо раніше в Росії похвалилася покращенням антидронових комплексів "Серп". Однак український військовий Сергій Бескрестнов зазначив, що за всю війну не бачив на позиціях ЗС РФ жодного комплексу "Серп-ВС", хоча росіяни часто про них говорять.

У середині листопада ми також писали про те, що ВНЗ у Москві в обхід санкцій купив у Канади новітній радар дронів SkyEye. Дальності дії системи вистачить, щоб прикрити більше третини площі Москви в межах Московської кільцевої автодороги, тобто близько 880 квадратних кілометрів.