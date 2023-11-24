У РФ представили антидроновий комплекс "Чистюля": журналісти знайшли схожий на AliExpress (фото)
Медіа зазначає, що з китайського маркетплейса AliExpress російській армії вже поставили нібито вітчизняний дрон "Добриня" і коптер "Сибірячок-1".
Російська компанія "Ростех" представила нову розробку — компактний антидроновий комплекс "Чистюля", який здатний блокувати дію дронів. Однак виявилося, що на китайському маркетплейсі AliExpress уже є аналогічний пристрій за ціною від $700 до $2000, пише медіа The Moscow Times.
Китайський пристрій виглядає практично ідентичним російській розробці, хоча вага і компонування трохи відрізняються. ЗМІ зазначає, що підвідомча "Ростеху" "Роселектроніка" представила новинку на конференції в Москві. Пристрій здатний пригнічувати канали управління і навігації дронів у радіусі до кілометра, а також блокувати передачу фото- і відеоданих з БПЛА.
"На тлі зростання попиту на засоби протидії БПЛА підприємства холдингу фактично працюють "з коліс", розробляючи нові модифікації такої апаратури", — розповів "розробник пристрою", гендиректор "ЦНДІ "Циклон" Олексій Кравченко.
ЗМІ також зазначає, що Міноборони РФ уже скуповує через "Ростех" та інші структури дрони з AliExpress. У війська поставляють низькоякісний коптер "Сибирячок-1", який обходиться Міноборони в 2,5 млн руб. Його збирають із комплектуючих AliExpress за 200 тис. руб.
Також з китайського сервісу армії запропонували дрон "Добриня" від "Алмаз-Антей" (теж "Ростех"), "Патріот К30Т" (американський дрон EVO II Pro V3, проєкт пов'язаний з Маратом Хуснулліним), дрон від губернатора Примор'я Кожем'яка і навіть іграшку робота-собаку. Щоразу вартість товарів для Міноборони була дорожчою, ніж на сайті AliExpress, у чотири і більше разів.
Нагадаємо, дещо раніше в Росії похвалилася покращенням антидронових комплексів "Серп". Однак український військовий Сергій Бескрестнов зазначив, що за всю війну не бачив на позиціях ЗС РФ жодного комплексу "Серп-ВС", хоча росіяни часто про них говорять.
У середині листопада ми також писали про те, що ВНЗ у Москві в обхід санкцій купив у Канади новітній радар дронів SkyEye. Дальності дії системи вистачить, щоб прикрити більше третини площі Москви в межах Московської кільцевої автодороги, тобто близько 880 квадратних кілометрів.