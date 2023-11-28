Жадность Китая приближает мировой кризис чипов: когда и почему взлетят цены на микросхемы

Крупнейшие производители работают на полную мощность, но не могут удовлетворить спрос китайских заказчиков на фотомаски.

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Китайские компании провоцируют новый кризис в мировом производстве чипов, массово скупая ключевые компоненты. Подробнее о ситуации пишут аналитики южнокорейского медиа The Elec.

За последние несколько кварталов мировая полупроводниковая промышленность столкнулась с нехваткой компонентов для корпусов микросхем и передовых мощностей по упаковке чипов. Теперь же на рынке возникла острая нехватка фотомасок.

По словам источников СМИ, крупнейшие производители, в том числе Toppan, Photronics и Dai Nippon Printing, работают на полную мощность, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны Китая. Некоторые китайские компании даже доплачивают, чтобы ускорить поставки и получить необходимую продукцию вне очереди.

В своем последнем отчете о прибылях и убытках за финансовый квартал (с июля по сентябрь) компания Toppan сообщила, что по ее прогнозам в течение года высокий спрос на фотомаски сохранится. Dai Nippon Printing подтвердила это в своем отчете за период с апреля по сентябрь. Toppan заявила, что планирует расширить свои мощности по производству фотомасок за счет своих производственных мощностей по всему миру. Как уверяют источники, принятых мер не хватит для удовлетворения мирового спроса, что неизбежно приведет к росту цен в 2024 году.

Фотомаски используются для переноса рисунков схем на кремниевые пластины в процессе литографии и являются важным компонентом процесса изготовления чипов. По сути это прозрачные кварцевые шаблоны, похожие на пленки для фотоаппаратов, на которых нарисованы будущие микросхемы. Узоры переносят методом литографии, когда свет вытраливает их на поверхности пластины, проходя через фотомаску. Таким образом создаются миллиарды трехмерных транзисторов и проводных структур, из которых и состоят процессоры.

В процессе литографии используются наборы из десятков фотомасок, чем тоньше и сложнее микросхемы, тем больше таких элементов необходимо использовать. Например, для устаревшего процесса может потребоваться 30 фотомасок, а для самого продвинутого процесса потребуется от 70 до 80 единиц.

Из-за ужесточения санкций со стороны США в 2022 году в Китае зарегистрировали 3243 компании по производству микросхем без собственных производственных мощностей, Освоение китайской литейной компанией SMIC 7-нанометрового технологического процесса с помощью машины глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) также усугубил нехватку фотомасок. Процесс DUV требует большего количества масок по сравнению с экстремальной ультрафиолетовой литографией (EUV).

Еще одной причиной надвигающегося кризиса эксперты считают появление большого количества компаний, производящих чипы искусственного интеллекта — этот бум вызван высокой популярностью ChatGPT и других генеративных моделей. Летом стало известно, что Китай увеличил закупку процессоров для ИИ у тайваньского производителя TSMC.

А с 1 декабря 2023 года вступят в силу новые антикитайские санкции США. Американским компаниям запретили поставлять Китаю графические процессоры производства Nvidia, Intel и AMD, которые используют для обучения искусственного интеллекта.