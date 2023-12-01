"Ответ на бумажный абсурд": в ВСУ запустили робота для заполнения документов (видео)

Военнослужащие обязаны тратить ценное время на заполнение около 40 журналов, но нигде не указано, кто именно должен держать шариковую ручку.

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Украинские военные разработали устройство, которое способно заполнять необходимую документацию, будто человек пишет вручную. Видеообзор на техническое средство опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Артем Романюков на своей личной странице в Facebook во вторник, 28 ноября.

На размещенных кадрах видно, как техника заполняет прописным почерком лист бумаги, держа в механической "руке" обычную шариковую ручку. Она должна значительно сэкономить бойцам время, необходимое для выполнения других задач в военное время.

"Наш симметричный ответ на бумажный абсурд в армии. Тестируем новый метод заполнения журналов. Чтобы вы понимали, согласно руководящим документам, каждый из около 40(!) журналов, которые необходимо вести в моем подразделении, должен заполняться "чернилами или пастой фиолетового, синего, черного цветов". Но нигде не указано, кто должен держать ручку", — подписал видеокадры Артем Романюков.

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В комментариях к опубликованному посту он объяснил, что за основу "робота-писаря" была взята пишущая машина для рисования ручкой CCE-A4. На популярном маркетплейсе AliExpress такую можно приобрести за 4 275 грн. Чтобы сделать работу роботу пригодной для украинских реалий, военным пришлось добавить моноконтурный украинский шрифт.

"Он себе пишет. А ты занимаешься своими делами. Единственный челлендж — моноконтурный украинский шрифт. Но это раз сделал и забыл", — отметил Артем Романюков.

Он также добавил, что робот получился не совсем автономным: несмотря на то, что машина хорошо справляется с письменной работой, ей нужна помощь человека в том, чтобы переворачивать листы или заменять их на чистые.

Напомним, что в 2015 году в США создали "самописную" печатную машинку. Надстройка для обычной печатной машинки представляет собой 48 соленоидов, закрепленных на плате и подключенных к микроконтроллеру Arduino Uno. Контроллер, в свою очередь, подключается к компьютеру. Соленоиды механически нажимают на нужную клавишу в нужный момент времени.

Также мы писали о том, что новые роботы скоро усилят ВСУ, ведь украинцы создали "камикадзе", турели и "глушилки". Глава Минцифры Михаил Федоров в рамках платформы Brave1 уже протестировал 25 беспилотников, которые помогут бороться с российскими захватчиками.