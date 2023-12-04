"Сломал" реальность: iPhone запечатлела три версии женщины на одном фото

Изображение вызвало паническую атаку и британки. Сотрудники магазина Apple весьма удивились и заявили, что подобное "возможно один раз на миллион случаев".

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Британская актриса и комик Тесса Коутс сделала при помощи смартфона iPhone весьма странный снимок, сильно ее напугавший. Женщина запечатлена будто бы одновременно в прошлом, настоящем и будущем, передает Petapixel.

Тесса была очень удивлена, когда просматривала снимки, сделанные во время примерки свадебного платья. На одном фото она заметила, что она и ее отражения в двух зеркалах стоят в трех разных позах. Сама Коутс держала одну руку поднятой вверх, а другую опущенной вниз, в то же время ее отражение слева держит обе руки вниз, а ее отражение справа держит обе руки около талии. Женщина отметила, что это обычное фото, сделанное без применения функций вроде "Живой фотографии" или "Серийной съемки".

Тот самый странный снимок Тессы Коутс Фото: Tessa Coates

"Я посмотрела на фотографию, и у меня случилась настоящая паническая атака прямо на улице", — прокомментировала Тесса в сториз Instagram.

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Один из пользователей, увидевший пост Тессы в соцсетях, решил выяснить, в чем дело. Он написал Коутс, что обратился в фирменный магазин Apple, и там ему объяснили: iPhone — это компьютер, делающий серии изображений очень быстро, даже если это не панорамная и не серийная съемка. По мнению сотрудников, британка двигала руками, когда камера делала серию изображений слева направо, и поэтому одна фотография запечатлела ее в трех разных позах. Женщина решила, что ИИ решил соединить все три снимка в один.

Как пишет издание, несмотря на все свои познания, сотрудники магазина Apple были весьма удивлены, увидев такое фото, и отметили, что подобное "возможно один раз на миллион случаев".

Ранее мы сообщали о том, что iPhone "мучает" свою хозяйку Анжел Софию в течение пяти лет. Смартфон активирует будильник ровно в 09:25 и никто из специалистов не понимает, почему так происходит.