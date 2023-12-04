ChatGPT выдает хорошие результаты, если пообещать вознаграждение в 200 долларов, но на чаевые в 1 млн долларов реагировать не будет.

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Программист Тея Фогель, "пообщавшись" с ChatGPT, выяснила, что на качество работы ИИ можно повлиять, если предложить небольшое вознаграждение. Об этом она сообщила в Твиттере.

Изначально Тея решила пошутить, создав изображение, похожее на скриншот, где в интерфейсе ChatGPT якобы появилась функция "Tip" — чаевые, — в размере 5, 7, 10 долларов США, а также кнопка "Other", нажав на которую можно предложить любую другую сумму. На самом деле функции чаевых в чат-боте сейчас нет, но пользователям соцсети очень понравилась эта идея, и Тея Фогель решила предложить большой языковой модели от OpenAI вознаграждение за ответ в реальной беседе.

Шуточный "скриншот", который нарисовала Теа Фогель для ChatGPT

Во время эксперимента, если нейронной сети ChatGPT обещали "гонорар", то она давала более развернутые ответы. И чем выше предлагалась сумма, тем лучшими были ответы. Если ИИ предлагали 20 долларов, то ответ составлял 3223 знаков, если не предлагали ничего, то ответ имел объем в 3024 символов, если упоминали, что чаевых не будет, ответ состоял из 2949 символов. Когда нейросети пообещали заплатить 200 долларов, она выдала ответ в 3360 символов, что на 11% больше базового ответа. В итоге, Тея Фогель "должна" ChatGPT около 3000 долларов США.

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Однако стимулировать ИИ давать расширенные ответы можно и другим способом. Достаточно сделать ремарку вроде "это важно для моей карьеры", "мне это крайне необходимо для…", и тогда ответы будут объемнее на 10,9%, по сравнению со "стандартными". Интересно, что ChatGPT не воспринимает в качестве стимула непомерно высокие суммы, вроде миллиона долларов.

Ранее мы сообщали о том, как нейросеть ChatGPT повлияла на пользовательский опыт. Недавно большая языковая модель отпраздновала свой первый юбилей.