ШІ жадає грошей: ChatGPT відповідає краще і більше, якщо пообіцяти чайові

ChatGPT видає хороші результати, якщо пообіцяти винагороду в 200 доларів, але на чайові в 1 млн доларів не реагуватиме.

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Програмістка Тея Фогель, "поспілкувавшись" із ChatGPT, з'ясувала, що на якість роботи ШІ можна вплинути, якщо запропонувати невелику винагороду. Про це вона повідомила у Твіттері.

Спочатку Тея вирішила пожартувати, створивши зображення, схоже на скріншот, де в інтерфейсі ChatGPT нібито з'явилася функція "Tip" — чайові, — у розмірі 5, 7, 10 доларів США, а також кнопка "Other", натиснувши на яку можна запропонувати будь-яку іншу суму. Насправді функції чайових у чат-боті наразі немає, але користувачам соцмережі дуже сподобалася ця ідея, і Тея Фогель вирішила запропонувати великій мовній моделі від OpenAI винагороду за відповідь у реальній бесіді.

Жартівливий "скріншот", який намалювала Теа Фогель для ChatGPT

Під час експерименту, якщо нейронній мережі ChatGPT обіцяли "гонорар", то вона давала більш розгорнуті відповіді. І що вищою ставала запропонована сума, то кращими були відповіді. Якщо ШІ пропонували 20 доларів, то відповідь становила 3223 знаки, якщо не пропонували нічого, то відповідь мала об'єм у 3024 символи, якщо згадували, що чайових не буде, відповідь складалася з 2949 символів. Коли нейромережі пообіцяли заплатити 200 доларів, вона видала відповідь у 3360 символів, що на 11% більше базової відповіді. У підсумку, Тея Фогель "винна" ChatGPT близько 3000 доларів США.

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Однак стимулювати ШІ давати розширені відповіді можна й в інший спосіб. Досить зробити ремарку на кшталт "це важливо для моєї кар'єри", "мені це вкрай необхідно для...", і тоді відповіді будуть об'ємнішими на 10,9%, порівняно зі "стандартними". Цікаво, що ChatGPT не сприймає як стимул непомірно високі суми, на кшталт мільйона доларів.

Раніше ми повідомляли про те, як нейромережа ChatGPT вплинула на користувацький досвід. Нещодавно велика мовна модель відсвяткувала свій перший ювілей.