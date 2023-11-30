ChatGPT виповнився рік: як ШІ перевернув життя людства і чому налякав мільйони

Популярний чат-бот, який відкрив нову сторінку в історії штучного інтелекту, одночасно допоміг багатьом користувачам і викликав багато запитань щодо їхньої безпеки.

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Рік тому, 30 листопада 2022 року, був випущений чат-бот OpenAI ChatGPT, який за 12 місяців допоміг мільйонам користувачів у світі в пошуках інформації та простого спілкування, а потім швидко вийшов за рамки діалогів і виявився дуже корисним інструментом у багатьох сферах. Фокус зібрав інформацію про те, чим ознаменувався для людства рік із чат-ботом, наділеним ШІ. Фокус зібрав інформацію про те, чим ознаменувався для людства рік із чат-ботом, наділеним ШІ.

Користувачі високо оцінили здатність нової мовної моделі генерувати творчі ідеї, допомагати у розв'язанні завдань з програмування і забезпечувати спілкування за допомогою динамічної взаємодії. Масштабне впровадження ШІ в побутове та професійне життя людини одразу ж породило багато міфів і страхів, пов'язаних із ChatGPT.

Загроза глобальній безпеці

Перше питання, про яке ChatGPT змусив задуматися своєю появою, стало питання безпеки. ChatGPT викликав серйозні занепокоєння в урядів в усьому світі, оскільки ШІ став становити не тільки економічні, а й соціальні та екзистенціальні проблеми. Президент Джо Байден прийняв ініціативу з регулювання ШІ, видавши президентський указ, який встановлює нові стандарти безпеки і спрямований на забезпечення справедливості, цивільних прав, інновацій, конкуренції та лідерства США в цій галузі. Велика Британія провела міжурядовий саміт з безпеки ШІ в Блетчлі-парку, щоб просунутися в цьому напрямку.

Однак Європейський союз відстав у регулюванні ШІ, оскільки його спроба адаптувати свій закон про ШІ до прикордонних моделей, таких як ChatGPT, виявилася невдалою. Хоча Австралія залишається відсталою в регулюванні та інвестиціях у ШІ, дедалі більше країн по всьому світу приділяють свою увагу цій проблемі, яку кілька років тому більшість не вважала актуальною.

Варто зазначити, що в березні 2023 року ChatGPT розкрив платіжні дані користувачів. OpenAI визнала інцидент і пояснила, що через помилку в бібліотеці з відкритим вихідним кодом люди могли бачити заголовки з історії чатів інших людей, зокрема імена, останні чотири цифри номерів кредитних карток і терміни їхньої дії.

СhatGРТ відбирає роботу

Запуск ChatGPT також встиг вплинути на ситуацію на ринку праці. Графічні дизайнери, юристи, копірайтери тепер теж почали турбуватися за свої робочі місця. Одне з нещодавніх досліджень, проведене на онлайн-ринку праці, показало, що з моменту запуску ChatGPT заробітки у сфері написання та редагування текстів впали більш ніж на 10 %. За словами експертів, наразі існує величезна невизначеність у питанні про те, чи буде ШІ знищувати більше робочих місць, ніж створювати. Саме тому поки що неможливо точно спрогнозувати, чи призведе використання ChatGPT до зникнення тих чи інших професій на ринку праці. Однак уже сьогодні аналітики, які вивчають це питання, сходяться в одній думці: "народження" ChatGPT змінило "правила гри" в багатьох професіях у світі.

Чому OpenAI досі не "вбив" освіту

ChatGPT породив хвилю страхів і у сфері освіти. Освітній сектор відреагував на появу ChatGPT із певною ворожістю: багато шкіл і навчальних закладів одразу ж запровадили заборону на його використання, побоюючись, що тепер ШІ робитиме домашні завдання за учнів і студентів. Попри це, педагоги й викладачі все ж вважають, що ШІ не в силах буде знищити, наприклад, написання творів або есе. Адже така робота передбачає розвиток критичного мислення і комунікативних навичок, які так чи інакше все ще знадобляться сучасній людині в недалекому майбутньому. Крім того, ChatGPT за деякого доопрацювання зможе не тільки банально "вирішувати" за учнів домашні завдання, а й стати доступним репетитором.

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ChatGPT доводить до суду

За рік існування ChatGPT у світі також гостро постало питання про професіоналізм і професійну етику. Прецедентом у цьому випадку можна вважати кейси юристів, яких американський суддя оштрафував на 5 тисяч доларів за судові документи, написані за допомогою ChatGPT, що містили вигадані юридичні цитати. Крім того, у вересні 2023 року стало відомо, що вже сам суддя (цього разу це був фахівець, який працює в Апеляційному суді Великої Британії), зізнався, що використовував генеративний штучний інтелект ChatGPT для укладання судового рішення. Виступаючи на заході Юридичного товариства, лорд-суддя Бірсс розповів, що звернувся до ChatGPT для створення параграфа для судових документів у справі, пов'язаній із правом інтелектуальної власності. Бірсс сказав, що він безпосередньо скопіював і вставив слова в написане ним рішення, додавши, що такі інструменти, як ChatGPT, мають великий потенціал.

ChatGPT звинувачують у створенні фейків

Дослідників ШІ також почало турбувати питання дезінформації, пов'язане з появою і розвитком ChatGPT. Вони вважають, що не тільки синтетичний текст, а й підроблені аудіо- та відеозаписи, які неможливо відрізнити від реальних, можуть бути використані для скоєння злочинів, зокрема крадіжки банків з використанням клонованих голосів, створених ШІ.

Загалом ChatGPT має всі шанси стати технологією сучасності, що найшвидше розвивається. За словами футуролога Марка Пеше, він ніколи не бачив, щоб будь-яка інша технологія розвивалася так швидко і широко.

"Три мільярди людей тепер мають доступ або до ChatGPT, або до Copilot, або до Bard — трійки найбільших чат-ботів зі штучним інтелектом. Коли ви наближаєтеся до цих систем, ви розумієте, що вони дійсно хороші. Ми можемо насолоджуватися ними, ми можемо розважати себе ними, але ми маємо бути дуже обережними, використовуючи їх у критично важливих ситуаціях", — зазначив футуролог.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що чат-бот ChatGPT-4 став доступний в усьому світі будь-кому охочому. Компанія зробила доступним свої сервіси на основі штучного інтелекту від OpenAI.

Тим часом українські користувачі змогли оцінити переваги ChatGPT дещо пізніше, ніж жителі інших країн: адже в нашій країні чат-бот із ШІ став доступний у другій половині лютого 2023 року.

Раніше Фокус робив великий огляд на тему штучного інтелекту, ми розповідали, на що сьогодні здатні штучний інтелект, нейромережі та чат-боти і яким чином вони вам можуть служити.