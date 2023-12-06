Опаснее Чернобыля в 6 раз: хакеры РФ и КНР взломали ядерный объект Британии, что известно

По данным журналистов, компьютерные сети "самого опасного ядерного объекта" в Селлафилде взломали хакеры, связанные с РФ и КНР.

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На текущей неделе британское издание The Guardian писало о том, что международная хакерская из РФ и КНР взломала сеть IT-системы крупнейшего ядерного объекта Великобритании. Об этом сообщает Newsweek.

В журналистском расследовании сообщается, что компьютерные сети атомного комплекса в Селлафилде (расположен на берегу Ирландского моря в графстве Камбрия), который называют "самым опасным ядерным объектом Великобритании", были взломаны группами, "тесно связанными" с РФ и КНР.

По данным источников, взломы заметили еще в 2015 году, а вредоносное ПО "встроили в компьютерные сети Селлафилда".

По данным британского ведомства, регулирующего вопросы, связанные с ядерной энергией (ONR), здесь обрабатывалось больше радиоактивных отходов, чем на любом другом ядерном объекте в мире.

Его построили более 70 лет назад, во времена холодной войны здесь производили плутоний для ядерного оружия, а до 2003 года в этом месте также находилась АЭС. Но в дальнейшем место стали использовать как площадку для очистки того, что оставалось от ядерного наследия Великобритании.

По оценкам The Sunday Times, на территории комплекса находится хранилище ядерных отходов, в котором "примерно в шесть раз больше радиоактивности, чем было выпущено во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году".

Взлом ядерного объекта: что выяснили

По данным источников, соответствующие ведомства не были проинформированы относительно имеющихся проблем в Селлафилде в течение нескольких лет.

В ответ на эту статью представители ONR заявили, что не нашли доказательств взломов описанным способом. Вместе с тем сообщалось, что положение с безопасностью в компании Sellafield Ltd "не соответствует высоким стандартам", и что проводится расследование.

Министр энергетики Великобритании Клер Коутиньо призвала обратить срочное внимание на проблему и обратилась в Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов.

Напомним, что на оккупированной ЗАЭС едва не произошел выброс ядерного топлива.

Также сообщалось, что у США нет инфраструктуры для производства ядерного оружия.