Миллиардам смартфонов угрожает ПО, ворующее деньги: две ошибки, которые ведут к катастрофе

Хакеры создали тысячи приложений, которы на первый взгляд кажутся безобидными и даже полезными, но на самом деле передают пароли от соцсетей, онлайн-банкинга и других аккаунтов.

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Киберпреступники часто используют программное обеспечение Android с открытым исходным кодом, чтобы взламывать пользователей, но можно обезопасить свое устройство, пишет The Sun.

Уязвимости Android позволяют хакерам запускать трояны, рекламное ПО, программы-сталкеры, кейлоггеры и шпионское ПО. Последнее особенно опасно, так как устанавливается на устройство без ведома пользователя. Такая программа-шпион незаметно похищает личную информацию и данные. Так, злоумышленники могут читать всю входящую корреспонденцию жертвы, перехватывать сообщения, содержащие одноразовые коды для подтверждения банковских операций, входа в различные сервисы (например, мессенджеры), смены паролей и так далее.

В итоге, хакеры могут управлять аккаунтами жертвы в соцсетях, брать от ее имени кредиты, полностью взять под контроль онлайн-банкинг. И все это без каких-либо дорогостоящих устройств или сложных программных кодов — достаточно найти и использовать уязвимости Android.

Загрузить шпионское ПО можно случайно, воспользовавшись тем или иным, не представляющим на первый взгляд опасность, приложением. Нужно проверять продукты перед установкой и лучше не скачивать их со сторонних ресурсов, а только из онлайн-магазинов Google Play. Там тоже попадаются вирусные приложения, но риск гораздо меньше.

Также есть риск установки при нажатии на всплывающие окна и ссылки в электронных письмах. Веб-сайты также могут внедрить шпионское ПО на устройство даже без ведома пользователя.

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На то, что на вашем телефоне установлено шпионское ПО, могут указывать многие признаки, например перегрев телефона, падение производительности и более быстрый, чем обычно, разряд батареи. Еще один верный признак того, что ваш телефон заражен шпионским ПО, — это постоянные всплывающие окна с рекламой.

Чтобы удалить вредоносные программы, нужно воспользоваться специальным приложением для обнаружения и "утилизации" шпионского ПО. Также стоит проверить телефон на наличие разного рода программ. Если вы увидите како-то странный аппс, который вы явно не устанавливали, от поспешите его удалить. Также нелишним будет установить программу-антивирус и регулярно апдейтить ее.

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