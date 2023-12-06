В Украине создали платформу для OSINT-разведки: чем она поможет военным

Карта на платформе Kolossal предоставляет военным возможность проверить различные детали и получить актуальную информацию о расположении сил противника.

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Команда разработчиков из DeepstateUA создала платформу для военной разведки Kolossal, которая собирает и обрабатывает массивы OSINT-данных, а затем превращает их в простую и понятную информацию. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в среду, 6 декабря.

Он отметил, что ежедневно враг публикует десятки фото и видео в интернете, на которых засвечивает свои позиции, расположение и технику. Это полезные данные для военных. Но чтобы их найти, нужно проверить тысячи страниц в соцсетях, сотни различных веб-сайтов и других ресурсов. В Силах обороны уже есть подразделения, которые профессионально проводят разведку на основе открытых источников (OSINT) и собирают полезную информацию. Но это могут делать не все военные, особенно на фронте. Поэтому украинская команда разработчиков из DeepstateUA создала платформу Kolossal.

На интерактивной карте воины смогут проверить или уточнить конкретные детали, чтобы лучше спланировать собственные действия. Ведь качественные разведданные — основа успешного противодействия врагу. Карта дает возможность посмотреть в конкретном регионе Украины погоду, радиационный фон и даже стихийные бедствия в виде пожаров. Причем данные доступны как для подконтрольной ВСУ территории, так и оккупированной ВС РФ.

На карте также можно посмотреть расположение оборонных сооружений: капониров, рвов, окопов и заграждений типа "Зубы дракона", которыми россияне пытаются себя обезопасить от гусеничной техники ВСУ. На интерактивной карте также можно увидеть последствия применения ядерного оружия: достаточно определиться с геолокацией и ввести в специальное поле массу заряда. Технологии не только покажут, какие территории попадают в зону поражения, но и выдадут пользователю рекомендации Минздрава в зависимости от ситуации в ом или ином пораженном регионе.

Карта Kolossal также дает возможность выбрать из выпадающего списка средства поражения и рассчитать, какие населенные пункты находятся в зоне непосредственной опасности обстрела, если противник примет оружие в той или иной точке. Но самое главное то, что на интерактивной карте показано актуальное размещение сил противника. Однако создатели предупреждают, что, несмотря на постоянно обновляющуюся информацию, карту нельзя использовать для проложения маршрутов эвакуации, так как это может быть опасным для жизни.

На интерактивной карте воины смогут проверить или уточнить конкретные детали Фото: Скриншот

Михаил Федоров уточнил, что сейчас команда разработчиков проводит бета-тестирование технологии, а также на основе отзывов пользователей совершенствует инструменты Kolossal.

Напомним, в конце ноября Европол создал специальную OSINT-группу расследования военных преступлений РФ. Задачей оперативной группы будет идентификация подозреваемых и их причастность к предполагаемым военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида, совершенных в Украине, с помощью сбора и анализа разведывательных данных из открытых источников.

А ранее мы писали о том, как работает разведка на основе открытых данных. Аналитики и журналисты-расследователи годами разрабатывали и оттачивали методы ведения расследований из открытых источников (OSINT), когда собираются данные в мессенджерах, социальных сетях, на видеоплатформах, форумах, чатах, изучаются спутниковые снимки и пр. Таким образом из мелких деталей, как паззл, собирается единая картина. Именно благодаря OSINT удалось доказать причастность России к крушению борта MH17.