Китай первым в мире вооружит дроны "микроволновками" против РЭБ: как это изменит войны

Китайцы уверяют, что их новые дроны смогут конкурировать с самолетами для РЭБ. Раньше БПЛА уже оснащали микроволновыми излучателями, но в качестве радара, а не оружия.

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Китайские ученые и инженеры, работающие в сфере оборонной промышленности, заявили о том, что им удалось разработать микроволновую установку для подавления систем РЭБ противника, передает SCMP.

Профессор Ли Цзяньбин из Информационно-технического университета Сил стратегической поддержки НОАК, руководивший работой над созданием микроволнового оружия нового типа, отказался назвать его точные размеры и вес, однако отметил, что оно может справиться с "глушилками" любого типа.

"Источник микроволнового излучения зачастую имеет довольно слабую мощность и ограниченную рабочую полосу пропускания. Для усиления мощности обычно используют полупроводниковые чипы. Но исследователи говорят, что их устройство может работать в сверхшироком частотном диапазоне и даже способно конкурировать с самолетами для ведения радиоэлектронной борьбы", — говорится в материале.

По словам ученых, им удалось разместить микроволновую установку на дронах. Стоит отметить, что ранее микроволновое излучение использовалось БПЛА, но не в качестве средства РЭБ, а в качестве радара. Это позволяло беспилотникам следить за целями на земле, в воде и в небе, одновременно блокируя радары и связь противника. Известно, что радиолокационный приемопередатчик и устройство РЭБ не могут быть активированы одновременно. Но теперь дроны не нуждаются в дополнительных радарах, так как эту функцию выполняет устройство, которое исследователи назвали "travelling wave tube" — "трубка бегущей волны".

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Трубка содержит пучок электронов, который движется по спирали в вакууме вдоль внутренней стенки. "Несмотря на то, что это старая технология, она обеспечивает большую микроволновую мощность по сравнению с любым полупроводниковым усилителем", — акцентируют журналисты.

"Большинство китайских военных дронов выполняют такие задачи, как наблюдение или нанесение ударов по целям, в то время как ведение радиоэлектронной борьбы остается за пилотируемыми летательными аппаратами. По мнению исследователей, появление новых беспилотников, вооруженных мощным микроволновым орудием, даст китайским военным преимущество в Южно-Китайском море и на Тайване", — пишут авторы.

Ли Цзяньбин уверяет, что дроны нового типа смогут летать прямо над радарами противника. "Мы можем поразить их радары раннего предупреждения, наблюдения и управления противовоздушной обороной с помощью помех. Это защитит наши истребители и тактические ракеты, давая нам преимущество в бою", — подчеркнул он.

Ранее мы сообщали о том, что военные США протестировали работу системы TLS-BCT, которая позволяет обнаруживать, отслеживать и подавлять радиоэлектронные системы врага.