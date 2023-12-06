Стреляет ракетами и запускает дроны: в США создают беспилотный катамаран MANTA (фото)

Необычный военный корабль оснащен специально палубой, где могут садиться разные типы пилотируемых и беспилотных вертолетов.

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Судостроительная компании Austal (США) представила на выставке Indopacific 2023 Multimission свою разработку — Autonomous Network Transporter Armed (MANTA) — новаторский беспилотный многоцелевой катамаран. Об этом пишет медиа Naval News.

Новый концепт катамарана призван обеспечить поддержку беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов для скрытого базирования в рамках фирменного подхода Austal к военному кораблестроению.

Кормовой сегмент за десантной палубой поддерживает большее количество вооружения

Технические характеристики MANTA:

длина — 78 м;

ширина — 19,3 м;

экипаж — 30 человек с возможностью разместить еще 30 человек;

максимальная скорость — 55,5 км/ч;

дальность плавания — до 2,7 тыс км;

двигатели — дизельные (4 шт), мощностью 4300 кВт.

Большой многофункциональный отсек позволяет перевозить полезные грузы в контейнерах, а также хранить и размещать различные беспилотники и небольшие лодки

В соответствии с ролью, беспилотный корабль MANTA будет иметь отсек для миссий, включая шахту для спуска беспилотников, широкий спектр контейнерных и модульных вариантов вооружения и интеграцию радара CEAFAR 2. На катамаране имеется вертолетная посадочная палуба и авиационная мастерская для вертолетов типа Seahawk или вертолетов-беспилотников размером до MQ-8C, но отсутствует ангар. Особое внимание уделяется многоцелевому отсеку, поддерживающему развертывание больших беспилотников через боковые двери и небольших дронов через интегрированную в отсек шахту для спуска подводных аппаратов.

Посадочная палуба для поддержки вертолетов класса Seahawk и больших беспилотников.

Предполагаемое вооружение для беспилотного катамарана включают в себя пусковые установки для традиционных боеприпасов и ударных дронов типа Harpy, легких ударных ракет типа Spike NLOS и меньших беспилотных летательных аппаратов в различных комбинациях. Кроме того, на MANTA может быть установлена пусковая установка RIM-116 RAM, ложные цели типа MASS и 35-мм автопушка на носовой палубе.

Предполагаемое вооружение включает в себя боеприпасы типа Harpy и пусковую установку RIM-116 RAM для самообороны.

MANTA опционально оснащается контейнерными решениями "The Cube" для ведения противоминной войны, оказания гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях. Дизайн подчеркивает преимущество, присущее многокорпусным судам, позволяя максимально увеличить пространство на палубе и в багажном отделении, сохраняя при этом высокую мобильность.

Напомним, 1 января мы писали о том, как беспилотный катер Textron впервые поразил сразу несколько целей. Известно, что беспилотный надводный аппарат CUSV продемонстрировал расширенные возможности ведения боевых действий на поверхности во время испытаний, организованных Военно-морскими силами США. Безэкипажное судно, предназначенное в первую очередь для выполнения задач по борьбе с минами для ВМС США, продемонстрировало свою гибкость, выполнив несколько задач по борьбе с движущимися целями в роли штурмовика.

А в ноябре мы информировали о том, что Израиль тестирует на войне 12-метровый беспилотный катер Seagull. Seagull теперь является одним из дополнительных элементов ВМС для обороны с моря. Отсутствие экипажа позволяет выполнять задачи с высоким уровнем риска, в частности выявление морских мин. Сам беспилотный катер разработали в 2016 году. Благодаря модульности катер способен выполнять широкий набор задач. Также есть версия с дистанционно-управляемым 12,7-мм боевым модулем. По заявленным характеристикам Seagull способен действовать в море более 4 суток. Управлять беспилотником можно как с земли, так и с другого корабля.