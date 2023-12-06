Стріляє ракетами і запускає дрони: у США створюють безпілотний катамаран MANTA (фото)

Незвичайний військовий корабель оснащений спеціально палубою, де можуть сідати різні типи пілотованих і безпілотних вертольотів.

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Суднобудівна компанії Austal (США) представила на виставці Indopacific 2023 Multimission свою розробку — Autonomous Network Transporter Armed (MANTA) — новаторський безпілотний багатоцільовий катамаран. Про це пише медіа Naval News.

Новий концепт катамарана покликаний забезпечити підтримку безпілотних літальних апаратів і боєприпасів для прихованого базування в рамках фірмового підходу Austal до військового кораблебудування.

Кормовий сегмент за десантною палубою підтримує більшу кількість озброєння

Технічні характеристики MANTA:

довжина — 78 м;

ширина — 19,3 м;

екіпаж — 30 осіб із можливістю розмістити ще 30 осіб;

максимальна швидкість — 55,5 км/год;

дальність плавання — до 2,7 тис км;

двигуни — дизельні (4 шт), потужністю 4300 кВт.

Великий багатофункціональний відсік дає змогу перевозити корисні вантажі в контейнерах, а також зберігати й розміщувати різні безпілотники та невеликі човни

Відповідно до ролі, безпілотний корабель MANTA матиме відсік для місій, включно з шахтою для спуску безпілотників, широким спектром контейнерних і модульних варіантів озброєння та інтеграцією радара CEAFAR 2. На катамарані є вертолітна посадкова палуба і авіаційна майстерня для вертольотів типу Seahawk або вертольотів-безпілотників розміром до MQ-8C, але відсутній ангар. Особлива увага приділяється багатоцільовому відсіку, що підтримує розгортання великих безпілотників через бічні двері і невеликих дронів через інтегровану у відсік шахту для спуску підводних апаратів.

Посадкова палуба для підтримки вертольотів класу Seahawk і великих безпілотників.

Передбачуване озброєння для безпілотного катамарана охоплює пускові установки для традиційних боєприпасів і ударних дронів типу Harpy, легких ударних ракет типу Spike NLOS і менших безпілотних літальних апаратів у різних комбінаціях. Крім того, на MANTA може бути встановлено пускову установку RIM-116 RAM, хибні цілі типу MASS і 35-мм автогармату на носовій палубі.

Передбачуване озброєння містить боєприпаси типу Harpy і пускову установку RIM-116 RAM для самооборони.

MANTA опціонально оснащується контейнерними рішеннями "The Cube" для ведення протимінної війни, надання гуманітарної допомоги та допомоги при стихійних лихах. Дизайн підкреслює перевагу, притаманну багатокорпусним суднам, даючи змогу максимально збільшити простір на палубі та в багажному відділенні, зберігаючи при цьому високу мобільність.

Нагадаємо, 1 січня ми писали про те, як безпілотний катер Textron уперше вразив одразу кілька цілей. Відомо, що безпілотний надводний апарат CUSV продемонстрував розширені можливості ведення бойових дій на поверхні під час випробувань, організованих Військово-морськими силами США. Безекіпажне судно, призначене насамперед для виконання завдань із боротьби з мінами для ВМС США, продемонструвало свою гнучкість, виконавши кілька завдань із боротьби з рухомими цілями в ролі штурмовика.

А в листопаді ми інформували про те, що Ізраїль тестує на війні 12-метровий безпілотний катер Seagull. Seagull тепер є одним із додаткових елементів ВМС для оборони з моря. Відсутність екіпажу дозволяє виконувати завдання з високим рівнем ризику, зокрема виявлення морських мін. Сам безпілотний катер розробили у 2016 році. Завдяки модульності катер здатен виконувати широкий набір завдань. Також є версія з дистанційно-керованим 12,7-мм бойовим модулем. За заявленими характеристиками Seagull здатний діяти в морі понад 4 доби. Керувати безпілотником можна як із землі, так і з іншого корабля.