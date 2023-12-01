Розстріляв залпом ракет: безпілотний катер Textron уперше уразив одразу кілька цілей

Безекіпажне судно довело, що може не тільки боротися з мінами, а й виконувати завдання швидкого штурмовика.

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Безпілотний катер компанії Textron Systems, використовуючи південнокорейську ракету PONIARD, під час випробувань уперше зумів уразити кілька надводних цілей одним залпом. Про це повідомляє Defence Mirror.

Відомо, що безпілотний надводний апарат CUSV продемонстрував розширені можливості ведення бойових дій на поверхні під час випробувань, організованих Військово-морськими силами США. Безекіпажне судно, призначене насамперед для виконання завдань із боротьби з мінами для ВМС США, продемонструвало свою гнучкість, виконавши кілька завдань із боротьби з рухомими цілями в ролі штурмовика.

Запущені з його борту ракети PONIARD уразили всі цілі шістьма прямими влучаннями. Ця демонстрація стала першим випадком, коли малий безпілотний надводний апарат уразив кілька надводних цілей одним залпом. Так CUSV продемонстрував можливість дооснащення різними корисними навантаженнями, не пов'язаними з протимінною обороною. Серед них були варіанти для експедиційних бойових дій, бойових дій на поверхні, а також для розвідки, спостереження та рекогностування.

Зазначимо, що ракета PONIARD, розроблена спільно південнокорейським Агентством оборонних розробок і компанією LIG Nex1, має дальність стрільби 8 км і бортову систему наведення. Її системи пошуку та стеження, а також управління вогнем можуть інтегруватися в транспортні засоби, наприклад, вантажівки.

Технічні характеристики CUSV:

витривалість — понад 20 год;

буксирувальна здатність — 1814 кг на швидкості 20 вузлів (37 км/год);

корисне навантаження — гнучкість модульного/багатокорисного навантаження;

запуск — із портів, колодязів і обох конфігурацій LCS.

Безекіпажне судно Textron Systems у морі Фото: Textron Systems Безекіпажне судно Textron Systems у морі Фото: Textron Systems

Раніше ми писали про те, що Ізраїль тестує на війні 12-метровий безпілотний катер Seagull. Надводний безпілотник призначений для виконання завдань високого ризику. Бойовики ХАМАСу під час вторгнення застосовували різні морські засоби, щоб висадитися на березі.

Ми повідомляли про те, що на початку листопада 2022 року в Туреччині представили безпілотне судно MIR для знищення підводних човнів. Безпілотний катер зможе не тільки виконувати операції проти субмарин, а й проводити пошуково-рятувальні місії.