У Туреччині представили безпілотне судно MIR для знищення підводних човнів (фото)

Безпілотний катер зможе не лише виконувати операції проти субмарин, а й проводити пошуково-рятувальні місії.

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Компанія Aselsan у кооперації з компанією Sefine розробила надводний безпілотник MIR. Про це повідомляє Defense News.

Глава управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що безпілотне судно можна використовувати як автономно, так і з можливістю керування екіпажем на борту. MIR призначений для боротьби з підводними човнами на поверхні.

[ + – ] Катер MIR може бути автономним, дистанційно керуватись, а також бути з екіпажем

Як озброєння виступатиме арсенал ракет від компанії Roketsan. Також судно оснастять засобами радіоелектронної боротьби та гідролокатором.

Крім бойових місій, судно MIR може виконувати пошуково-рятувальні операції. Його застосовувати можна буде з іншими пілотованими чи безпілотними суднами. Відокремлює MIR від введення в дію ВМФ гідролокатор, який потрібно поліпшити, перш ніж його інтегрують у систему.

Детальні технічні характеристики MIR не озвучуються.

Нагадаємо, президент Туреччини похвалився успіхами у розробці балістичної ракети Tayfun. У Греції її випробування викликають на сполох.

Раніше РФ звинуватила Британію в атаці на військові кораблі у Севастополі.