В Турции представили беспилотное судно MIR для уничтожение подлодок (фото)

Беспилотный катер сможет не только выполнять операции против субмарин, но и проводить поисково-спасательные миссии.

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Компания Aselsan в кооперации с компанией Sefine разработала надводный беспилотник MIR. Об этом сообщает Defense News.

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что беспилотное судно можно использовать как автономно, так и с возможностью управления экипажем на борту. MIR предназначен для борьбы с подводными лодками, которые находятся на поверхности.

[ + – ] Катер MIR может быть автономным, дистанционно управляться, а также быть с экипажем

В качестве вооружения будет выступать арсенал ракет от компании Roketsan. Также судно оснастят средствами радиоэлектронной борьбы и гидролокатором.

Кроме боевых миссий судно MIR может выполнять поисково-спасательные операции. Его применять можно будет с другими пилотируемыми или беспилотными суднами. Отделяет MIR от введения в строй ВМФ гидролокатор, которой нужно улучшить прежде чем его интегрируют в систему.

Подробные технические характеристики MIR не озвучиваются.

Напомним, президент Турции похвастался успехи в разработке баллистической ракеты Tayfun. У Греции ее испытания вызывают тревогу.

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