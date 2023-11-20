Израиль тестирует на войне 12-метровый беспилотный катер Seagull: что о нем известно

Надводный беспилотник предназначен для выполнения задач высокого риска. Боевики ХАМАС во время вторжения применяли различные морские средства, чтобы высадиться на берегу.

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Военно-морские силы Израиля в рамках операции против боевиков ХАМАС применяют беспилотные надводные катера Seagull. Об этом сообщает журнал IsraelDefense.

Израильская компания Elbit Systems разработала и производит беспилотные надводные катера Seagull. На войне против боевиков военные впервые применили новейшую разработку. Среди целей, которые умеет выполнять беспилотник является выявление мин, подводной инфраструктуры и подводных лодок.

Известно о меньшей мере 1 Seagull в арсенале Военно-морских сил Израиля. Дело в том, что Израиль во время боевых действий столкнулся с подводными и надводными ударными кораблями боевиков ХАМАС. 7 октября ВМС помешали попыткам боевиков вторгнуться на израильскую территорию со стороны моря.

Seagull теперь является одним из дополнительных элементов ВМС для обороны с моря. Отсутствие экипажа позволяет выполнять задачи с высоким уровнем риска, в частности выявление морских мин. Сам беспилотный катер разработали в 2016 году. Благодаря модульности катер способен выполнять широкий набор задач. Также есть версия с дистанционно-управляемым 12,7-мм боевым модулем. По заявленным характеристикам Seagull способен действовать в море более 4 суток. Управлять беспилотником можно как с земли, так и с другого корабля.

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