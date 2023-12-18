Три серьезные ошибки, которые "убивают" Android-смартфоны: чего никогда не стоит делать

Если устройство очень быстро разряжается, то пользователю следует принять меры, иначе батарея скоро придет в негодность.

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В компании Google рассказали, что пользователи Android-смартфонов допускают ошибки, заряжая гаджеты, и, в итоге, они могут выйти из строя. Разработчики дали несколько советов, как этого избежать, передает The Sun.

"Чтобы телефон не разряжался слишком быстро, вы можете снизить расход заряда батареи при помощи настроек. Например, можно уменьшить яркость экрана и громкость звука, отрегулировав настройки дисплея и динамика, что позволит устройству расходовать намного меньше энергии аккумулятора", — пишут авторы материала.

Эксперты из Google рекомендуют использовать только адаптер питания, который идет в комплекте со смартфоном, а не сторонние зарядные устройства, так как они могут со временем повредить телефон.

Срок службы батареи можно продлить, если не пользоваться часто общедоступными точками Wi-Fi, GPS-сервисом, не смотреть видео — все это довольно быстро разряжает аккумулятор. Также снижают уровень заряда игры, частое использование камеры или приложений. Конечно, пользоваться и камерой, и приложениями можно, но, как говорится, — все хорошо в меру. В Google также подчеркнули, что переключение телефона в режим полета, зачастую является лучшим способом сохранения заряда.

Важно

Назван смартфон, который нельзя взломать даже при помощи хакерского гаджета Flipper Zero

Садят батарею Android-смартфонов Bluetooth и доступ к местоположению. Если вы этими сервисами и протоколами не пользуетесь, то лучше их дезактивировать.

Если вы заметили, что аккумулятор все равно быстро разряжается, попробуйте перезагрузить телефон, сбросьте до заводских настроек, загрузите обновления для ОС, проверьте приложения на наличие обновлений, удалите приложения, которыми давно не пользуетесь. Если проблема не исчезнет, обратитесь к производителю.

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