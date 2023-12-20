10 самых совершенных военных роботов в мире: что они умеют и как выглядят (фото, видео)

Роботы, которые помогают в бою, грузоперевозках, сборе разведданных, ведении радиоэлектронной борьбы и многом другом.

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Издание Interesting engineering составило рейтинг самых инновационных, полезных и смертоносных роботов, созданных для военных целей. Фокус познакомит вас с этим списком.

БПЛА MQ-28 Ghost Bat прикроет истребитель

БПЛА MQ-28 Ghost Bat производит компания Boeing. Он способен преодолеть расстояние в 3700 км, оснащен различными датчиками для ведения разведки. Полетом устройства управляет искусственный интеллект.

Беспилотник Ghost Bat

Беспилотник также может использоваться в сочетании с военными самолетами в качестве "напарника". ВВС США планируют создать парк из 1000 подобных дронов, которые еще называют "совместные боевые самолеты". Они призваны прикрывать истребители в бою.

Ghost Bat оснащен модульной системой, позволяющей меня полезную нагрузку, размещенную в носовой части. Тут все зависит от задачи, которую ставят перед дроном, будь то сбор разведывательной информации, нанесение ударов по целям или ведение радиоэлектронной борьбы.

Боевая машина RIPSAW M5 обезвредит бомбу

Беспилотные наземные боевые машины Ripsaw были разработаны Textron Systems для обеспечения маневренности на поле боя. Беспилотники заказала для своих нужд армия США, а именно: от защиты конвоев и проведения спасательных операций до охраны периметров, наблюдения, патрулирования границ и сдерживания противника.

Боевая машина RIPSAW M5 Фото: the war zone

Роботы также могут помочь в обезвреживании взрывных устройств и обеспечении ситуационной осведомленности, благодаря камерам с охватом в 360 градусов.

Бот THeMIS — на все руки мастер

Наземную машину THeMIS создали инженеры Milrem Robotics. Ее цель, по словам производителя, "сократить количество живой силы на поле боя". Военный робот уже успел принять участие в учениях и даже в боевых действиях во время операции по борьбе с повстанцами в Мали.

Наземный боевой робот THeMIS Фото: Milrem Robotics

THeMIS можно переконфигурировать и использовать как доставщик грузов, можно пустить его в атаку, применять для обезвреживания боеприпасов и поддержки разведывательных операций. Машину приобрели 16 государств, включая США, Великобританию, Испанию, Норвегию, Нидерланды, Эстонию, Францию и Германию.

В конфигурации THeMIS Cargo беспилотник уменьшает нагрузку, которую приходится нести солдатам, и везет с собой дополнительное снаряжение. Он также может поддерживать логистические войска.

На THeMIS можно установить миномет калибром до 81 мм. Кроме того, он помогает быстро эвакуировать раненых с поля боя, что облегчает работу военным медикам.

Беспилотник Robobee — умеет летать и плавать

Крошечный дрон полезен не только для военных целей, но и для гражданских разведывательных и поисковых миссий. Robobee оснащен чем-то наподобие искусственных мышц, что позволяет ему не только летать, но и плавать. Сегодня инженеры ставят перед собой задачу объединить множество таких дронов в рой, чтобы они могли действовать скоординированно.

Крошечный дрон Robobee Фото: Harvard’s Microbotics Laboratory

Robobee имеет на борту датчики, имитирующие глаза и усики пчел, что позволяет роботу динамически взаимодействовать с окружающей средой. Дрон можно использовать для опыления сельскохозяйственных культур, оказание помощи при стихийных бедствиях и мониторинга погоды, получая файлы высокого разрешения.

Дрон Ghost 4: взлетит при любой погоде

Модульный БПЛА Ghost 4 от Anduril Industries предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Дополнительные возможности использования дрона могут включать доставку грузов, ведение радиоэлектронной борьбы.

БПЛА Ghost 4 от Anduril Industries Фото: Anduril Industries

Его небольшой размер (2,72 м в длину и 0,42 м в ширину) и одновинтовая конструкция, напоминающая вертолет, позволяют осуществлять вертикальный взлет и посадку, а это значит, что запустить его можно откуда угодно, даже если вы находитесь в ограниченном пространстве. Он оснащен подвесом EO/IR, который может одновременно поддерживать различную полезную нагрузку.

Дрон не боится сильного ветра, дождя и снега — он может работать даже в ненастье и, более того, способен нырнуть в воду на глубину до 1 м.

Бесшумный робот StrykerX

Бронетранспортер StrykerX от компании General Dynamics может стрелять из лазерного оружия, атаковать дроны и вести радиоэлектронную войну. Его гибридно-электрический двигатель помогает машине передвигаться бесшумно и работать достаточно долго.

Это дает возможность машине выполнять разведывательные задачи без создания акустических или тепловых сигнатур. Бронетранспортер также может стрелять точными снарядами воздушного залпа из 30-мм пушки.

Jaguar — не дастся врагу "живым"

Роботизированный броневик Jaguar был разработан Israel Aerospace Industries (IAI) для замены солдат на поле боя и в пограничном патрулировании. Он оснащен 7,62-мм пулеметом MAG, который может стрелять, независимо от того, движется машина, или нет.

Jaguar способен самоуничтожиться, если его захватит враг. Фото: Israel Aerospace Industries

Устройство располагает камерами высокого разрешения, фарами, системой громкой связи с дистанционным управлением и передатчиками. Среди его возможностей — способность самостоятельно добираться до определенного пункта назначения, используя датчики, чтобы избежать препятствий. Jaguar способен самоуничтожиться, если его захватит враг.

DOGO — личный помощник для спецназа

Небольшой тактический боевой робот DOGO был разработан компанией General Robotics в качестве помощника для солдат и правоохранителей, ведущих бой в городских условиях, участвующих в антитеррористических операциях, спасающих заложников. Робот пригодится спецназу и в ближнем бою, как внутри зданий, так и под землей. Операторы могут использовать интерфейс "Наведи и стреляй" для управления DOGO.

Небольшой тактический боевой робот DOGO пригодится спецназу Фото: General Robotics

Бот вооружен 9-мм пистолетом Glock (его можно оснастить и перцовым баллончиком), а его прочные гусеницы обеспечат передвижение по любой местности. Он весит всего 11 кг и может переноситься солдатом в одной руке.

Благодаря 8-ми камерам, обеспечивающим обзор на 360 градусов, и двусторонней аудиосвязи, DOGO можно использовать в переговорах.

MAARS — стреляет из пулемета и ослепляет лазером

Модульная усовершенствованная вооруженная роботизированная система MAARS от Qinetiq хороша для разведки, наблюдения и обнаружения целей. Одним из преимуществ использования этого боевого робота является то, что он может выполнять такие задачи по обеспечению безопасности, как спасение заложников, проникновение в заминированные зоны, помощь для устранения уличных беспорядков и пр.

Модульная усовершенствованная вооруженная роботизированная система MAARS Фото: QinetiQ

Устройство получило от инженеров детекторы движения, камеры, датчики ночного видения, микрофон и громкоговоритель. Он может двигаться со скоростью 11 км/ч и преодолевать расстояние 800-1000 м от своего контроллера.

Среди его особенностей — работоспособность только при получении специальных закодированных инструкций от оператора. В его системы вооружения входят гранатомет и пулемет, а также несмертельные лазерные ослепляющие устройства, средства звукового сдерживания и нелетальные гранаты.

Робот-пожарный SAFFiR

Созданный исследователями из Технологического института Вирджинии, SAFFiR — корабельный автономный пожарный робот, — может тушить пожары на военных кораблях, которые возникают при детонации боеприпасов и из-за других причин. Хорошо обученный бот может быстро действовать в опасных условиях.

Робот SAFFiR будет тушить пожары на военных судах Фото: SAFFiR

SAFiR умеет обращаться с пожарным шлангом, а также с пожарными форсунками. Диапазон его движений превосходит человеческие возможности, что позволяет ему маневрировать в ограниченном пространстве. Он также может видеть сквозь густой дым благодаря своим инфракрасным датчикам стереовидения, датчику газа, лидару, УФ-камерам и вращающемуся лазеру.

Ранее мы сообщали о том, как робот смог обхитрить людей во время игры, но не виртуальной, как это было раньше, а реальной. ИИ смог научить робота "мухлевать" во время игры "Лабиринт".