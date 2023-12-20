10 найдосконаліших військових роботів у світі: що вони вміють і як виглядають (фото, відео)

Роботи, які допомагають у бою, вантажоперевезеннях, зборі розвідданих, веденні радіоелектронної боротьби та багато іншого.

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Видання Interesting engineering склало рейтинг найбільш інноваційних, корисних і смертоносних роботів, створених для військових цілей. Фокус познайомить вас із цим списком.

БПЛА MQ-28 Ghost Bat прикриє винищувач

БПЛА MQ-28 Ghost Bat виробляє компанія Boeing. Він здатний подолати відстань у 3700 км, оснащений різними датчиками для ведення розвідки. Польотом пристрою керує штучний інтелект.

Безпілотник Ghost Bat

Безпілотник також може використовуватися в поєднанні з військовими літаками як "напарник". ВПС США планують створити парк із 1000 подібних дронів, які ще називають "спільні бойові літаки". Вони покликані прикривати винищувачі в бою.

Ghost Bat оснащений модульною системою, що дає змогу змінювати корисне навантаження, розміщене в носовій частині. Тут все залежить від завдання, яке ставлять перед дроном, чи то збір розвідувальної інформації, нанесення ударів по цілях, чи то ведення радіоелектронної боротьби.

Бойова машина RIPSAW M5 знешкодить бомбу

Безпілотні наземні бойові машини Ripsaw були розроблені Textron Systems для забезпечення маневреності на полі бою. Безпілотники замовила для своїх потреб армія США, а саме: від захисту конвоїв і проведення рятувальних операцій до охорони периметрів, спостереження, патрулювання кордонів і стримування противника.

Бойова машина RIPSAW M5 Фото: the war zone

Роботи також можуть допомогти у знешкодженні вибухових пристроїв і забезпеченні ситуаційної обізнаності, завдяки камерам з охопленням у 360 градусів.

Бот THeMIS — на всі руки майстер

Наземну машину THeMIS створили інженери Milrem Robotics. Її мета, за словами виробника, "скоротити кількість живої сили на полі бою". Військовий робот уже встиг взяти участь у навчаннях і навіть у бойових діях під час операції з боротьби з повстанцями в Малі.

Наземний бойовий робот THeMIS Фото: Milrem Robotics

THeMIS можна переконфігурувати і використовувати як доставщик вантажів, можна пустити його в атаку, застосовувати для знешкодження боєприпасів і підтримки розвідувальних операцій. Машину придбали 16 держав, зокрема США, Велика Британія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Естонія, Франція та Німеччина.

У конфігурації THeMIS Cargo безпілотник зменшує навантаження, яке доводиться нести солдатам, і везе з собою додаткове спорядження. Він також може підтримувати логістичні війська.

На THeMIS можна встановити міномет калібром до 81 мм. Крім того, він допомагає швидко евакуювати поранених з поля бою, що полегшує роботу військовим медикам.

Безпілотник Robobee — вміє літати і плавати

Крихітний дрон корисний не тільки для військових цілей, а й для цивільних розвідувальних і пошукових місій. Robobee оснащений чимось на кшталт штучних м'язів, що дає йому змогу не тільки літати, а й плавати. Сьогодні інженери ставлять перед собою завдання об'єднати безліч таких дронів у рій, щоб вони могли діяти скоординовано.

Крихітний дрон Robobee Фото: Harvard’s Microbotics Laboratory

Robobee має на борту датчики, що імітують очі та вусики бджіл, що дає змогу роботу динамічно взаємодіяти з навколишнім середовищем. Дрон можна використовувати для запилення сільськогосподарських культур, надання допомоги під час стихійних лих і моніторингу погоди, отримуючи файли високої роздільної здатності.

Дрон Ghost 4: злетить за будь-якої погоди

Модульний БПЛА Ghost 4 від Anduril Industries призначений для розвідки, спостереження і рекогносцировки. Додаткові можливості використання дрона можуть включати доставку вантажів, ведення радіоелектронної боротьби.

БПЛА Ghost 4 від Anduril Industries Фото: Anduril Industries

Його невеликий розмір (2,72 м завдовжки і 0,42 м завширшки) і одногвинтова конструкція, що нагадує гелікоптер, дають змогу здійснювати вертикальний зліт і посадку, а це означає, що запустити його можна звідки завгодно, навіть якщо ви перебуваєте в обмеженому просторі. Він оснащений підвісом EO/IR, який може одночасно підтримувати різне корисне навантаження.

Дрон не боїться сильного вітру, дощу і снігу — він може працювати навіть у негоду і, більше того, здатний пірнути у воду на глибину до 1 м.

Безшумний робот StrykerX

Бронетранспортер StrykerX від компанії General Dynamics може стріляти з лазерної зброї, атакувати дрони та вести радіоелектронну війну. Його гібридно-електричний двигун допомагає машині пересуватися безшумно і працювати досить довго.

Це дає можливість машині виконувати розвідувальні завдання без створення акустичних або теплових сигнатур. Бронетранспортер також може стріляти точними снарядами повітряного залпу з 30-мм гармати.

Jaguar — не дасться ворогу "живим"

Роботизований броньовик Jaguar був розроблений Israel Aerospace Industries (IAI) для заміни солдатів на полі бою і в прикордонному патрулюванні. Він оснащений 7,62-мм кулеметом MAG, який може стріляти, незалежно від того, рухається машина чи ні.

Jaguar здатний самознищитися, якщо його захопить ворог. Фото: Israel Aerospace Industries

Пристрій має в своєму розпорядженні камери високої роздільної здатності, фарами, системою гучного зв'язку з дистанційним управлінням і передавачами. Серед його можливостей — здатність самостійно добиратися до певного пункту призначення, використовуючи датчики, щоб уникнути перешкод. Jaguar здатний самознищитися, якщо його захопить ворог.

DOGO — особистий помічник для спецназу

Невеликий тактичний бойовий робот DOGO був розроблений компанією General Robotics як помічник для солдатів і правоохоронців, які ведуть бій у міських умовах, беруть участь в антитерористичних операціях, рятують заручників. Робот стане в пригоді спецназу і в ближньому бою, як усередині будівель, так і під землею. Оператори можуть використовувати інтерфейс "Наведи і стріляй" для управління DOGO.

Невеликий тактичний бойовий тактичний робот DOGO стане в пригоді спецназу Фото: General Robotics

Бот озброєний 9-мм пістолетом Glock (його можна оснастити і перцевим балончиком), а його міцні гусениці забезпечать пересування по будь-якій місцевості. Він важить лише 11 кг і може переноситися солдатом в одній руці.

Завдяки 8-ми камерам, що забезпечують огляд на 360 градусів, і двосторонньому аудіозв'язку, DOGO можна використовувати в переговорах.

MAARS — стріляє з кулемета і засліплює лазером

Модульна вдосконалена озброєна роботизована озброєна система MAARS від Qinetiq є хорошою для розвідки, спостереження та виявлення цілей. Однією з переваг використання цього бойового робота є те, що він може виконувати такі завдання із забезпечення безпеки, як порятунок заручників, проникнення в заміновані зони, допомога для усунення вуличних заворушень тощо.

Модульна вдосконалена озброєна роботизована озброєна система MAARS Фото: QinetiQ

Пристрій отримав від інженерів детектори руху, камери, датчики нічного бачення, мікрофон і гучномовець. Він може рухатися зі швидкістю 11 км/год і долати відстань 800-1000 м від свого контролера.

Серед його особливостей — працездатність лише при отриманні спеціальних закодованих інструкцій від оператора. До його системи озброєння входять гранатомет і кулемет, а також несмертельні лазерні осліплювальні пристрої, засоби звукового стримування та нелетальні гранати.

Робот-пожежний SAFFiR

Створений дослідниками з Технологічного інституту Вірджинії, SAFFiR — корабельний автономний пожежний робот, — може гасити пожежі на військових кораблях, що виникають під час детонації боєприпасів та через інші причини. Добре навчений бот може швидко діяти в небезпечних умовах.

Робот SAFFiR гаситиме пожежі на військових суднах Фото: SAFFiR

SAFiR вміє поводитися з пожежним шлангом, а також з пожежними форсунками. Діапазон його рухів перевершує людські можливості, що дозволяє йому маневрувати в обмеженому просторі. Він також може бачити крізь густий дим завдяки своїм інфрачервоним датчикам стереовидіння, датчику газу, лідару, УФ-камерам і лазеру, що обертається.

Раніше ми повідомляли про те, як робот зміг обхитрити людей під час гри, але не віртуальної, як це було раніше, а реальної. ШІ зміг навчити робота "мухлювати" під час гри "Лабіринт".