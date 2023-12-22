Круглосуточная угроза: боевой дрон Bayraktar TB3 установил новый рекорд выносливости

Дрон модели TB3 от компании Baykar смог подняться на высоту 6 км. Длительность автономного полета и спутниковая связь позволят использовать его для разведки.

Related video

Беспилотник Bayraktar TB3 производства компании Baykar продемонстрировал свою выносливость в ходе 32-часовых летных испытаний, преодолев 5700 км, сообщает Shephard media.

Турецкий производитель дронов Baykar протестировал свой новый боевой беспилотник Bayraktar TB3, который на высоте более 6 км повел в воздухе 32 ч. Этот испытательный полет, получивший название Endurance Flight Test, продемонстрировал потенциал дрона TB3, который можно использовать для наблюдения и сбора разведывательных данных.

Пребывание в небе в течение длительного времени позволит использовать БПЛА в паре с авианосцами или применять их для сопровождения военных кораблей и катеров. По словам разработчиков, помимо наблюдения и разведки, дрон сможет вести бой в воздухе с помощью боеприпасов с интеллектуальной системой наведения, размещенных под его крыльями.

Важно

Беспилотник Bayraktar TB3 прошел новое испытание в небе: чего достигли создатели (видео)

"Ходили слухи, что TB3 будет иметь более высокую грузоподъемность, чем TB2, который способен нести 150 кг полезной нагрузки. Последняя модель БПЛА Baykar также получит возможность управления на основе спутниковой связи, что позволит ему преодолевать большие расстояния и на большой высоте", — говорится в материале.

Авторы напоминают, что впервые проект TB3 был анонсирован в конце 2020 года и базировался на модели TB2. Дрон TB3 будет взлетать и приземляться с авианосца Anadolu.

Ранее мы писали о том, что беспилотник модели Bayraktar TB3 смог преодолеть 1900 км в непогоду. Дрон нового поколения протестировали в сложных климатических условиях, а в следующем году будут испытывать на авианосце TGG Anadolu.