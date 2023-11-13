Bayraktar TB3 испытали с убранным шасси: сможет пролететь 1900 км в любую непогоду (видео)

Дрон нового поколения протестировали в сложных климатических условиях, а в следующем году будут испытывать на авианосце TGG Anadolu.

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Турецкий беспилотник Bayraktar TB3, который является продолжением легендарного Bayraktar TB2, совершил свой первый полет с убранным шасси. Об этом сообщает военный портал Defense Mirror.

Во время пятого испытания БПЛА летел на средней высоте, совершив успешный шестичасовой полет в северо-западной провинции Текирдаг. Технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, технический директор (технический директор) компании Baykar, объявил о достижении в социальной сети X (ранее Twitter), заявив, что Bayraktar TB3 успешно завершил пятое летное испытание.

Оснащенный отечественным двигателем ПД-170, разработанным компанией TUSAŞ Engine Industries (TEI), дрон продемонстрировал устойчивость в неблагоприятных погодных условиях в регионе Мраморного моря, достигнув скорости 130 км/ч в ходе своих летных испытаний. Обладая усиленным шасси, складными крыльями и более мощным двигателем, Bayraktar TB3 специально разработан для использования на недавно введенном в эксплуатацию авианосце Турции TCG Anadolu.

Сельчук Байрактар ​​уже объявил о планах начать испытания Bayraktar TB3 для эксплуатации на авианосце, начиная со следующего года. Имея максимальную взлетную массу 1450 кг и грузоподъемность 280 кг, этот БПЛА почти в два раза тяжелее своего предшественника Bayraktar TB2. Ожидается, что дальность его полета составит 11900 километров.

Bayraktar TB3 теперь может взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, что видно из опубликованного видео. По планам Baykar Defence, БПЛА должен пойти в серию в 2024 году. Первые заказы будут выполняться для турецкой армии, чтобы вооружить корабль TGG Anadolu.

Первая презентация TB3 состоялась в марте 2023 года, тогда же были озвучены основные характеристики беспилотника:

длина — 8,35 метра;

размах крыльев — 14 метров;

боевая нагрузка — 280 кг на 6 узлах подвески.

Напомним, в Турции показали новую ракету Kemankes для БПЛА Bayraktar TB3. Кроме нее новый беспилотник будет оснащен различными видами вооружения, включая гидроакустические буи и легкие торпеды.