Турция готова представить новую ракету Kemankes для беспилотников Bayraktar TB3

Руководитель компании Сельджук Байрактар заявил, что легкая крылатая ракета Kemankes представляет собой "умный боеприпас нового поколения".

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Руководитель турецкой компании Baykar по производству ударных беспилотников Сельджук Байрактар заявил, что на выставке Teknofest в Стамбуле его компания намерена представить миниатюрную крылатую ракету Kemankes, которая предназначена для оснащения БПЛА нового поколения Bayraktar TB3. Об этом 10 апреля сообщило турецкое издание Sabah.

"Мы представим систему, которую мы называем легкой крылатой ракетой Kemankes. Это очень легкая крылатая ракета с дальностью в несколько сотен километров, которую можно запускать с TB3", — сказал Байрактар.

По его словам, новая ракета для турецких беспилотников представляет собой "умный боеприпас нового поколения". Также руководитель Baykar отметил, что новый беспилотник будет оснащен различными видами вооружения, включая гидроакустические буи и легкие торпеды.

Отметим, что Teknofest — это крупнейший фестиваль в Турции, на котором демонстрируют новейшие разработки в области авиационных и космических технологий. В 2023 году он пройдет в Стамбуле с 27 апреля по 1 мая. В ходе предстоящего мероприятия компания Baykar продемонстрирует новейший ударный БПЛА Bayraktar TB3, который способен совершать посадки на авианосцах и десантных кораблях, в том числе на универсальном TCG Anadolu, недавно введенном в строй ВМС Турции.

Ранее сообщалось, что в Турции спустили на воду новый "авианосец для дронов" TCG Anadolu, который стал самым большим военным кораблем страны. Судно имеет типичную конфигурацию десантного корабля, а его палуба позволяет размещать различные виды боевых беспилотников.

Турецкое предприятие ASELSAN разрабатывает новый ракетно-пушечный комплекс Nokta для противостояния воздушным целям. Система предназначена для обеспечения точечной противовоздушной обороны, и способна поражать цели на расстоянии до 40 км.