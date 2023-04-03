В Турции разрабатывают зенитный ракетно-пушечный комплекс Nokta (фото)

Установка сможет вести огонь на расстоянии до 40 км, а радар позволит обнаруживать враждебные цели в радиусе 80 км.

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В Турции создают зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) Nokta для противостояния воздушным целям. Об этом сообщает SavunmaSanayiST.

Разработка ведется силами предприятия ASELSAN, состоящего из ракет и пушек. Как заявляют в издании, классификация системы – точечная противовоздушная оборона. В основе будет лежать модифицированная многоцелевая артиллерийская система Göker калибром 35 мм. Ее создавали для противодействия беспилотникам, а также для отработки по наземным целям.

Управление огнем Nokta происходит с помощью радара AKR, обнаруживающего цели в радиусе 80 км. Также вокруг машины размещают радары AESA, которые отслеживают ситуацию вокруг комплекса. На шасси тягача устанавливают оптико-локационную станцию.

ЗРГК Nokta

Зенитная пушка позволит поражать воздушные цели на очень низкой высоте. Комплекс работает автономно, все необходимое для работы комплекса находится на шасси автомобиля с колесной формулой 8х8.

Дальность действия ЗРГК Nokta будет составлять 30-40 км ракетами GÖKDOĞAN. Они разрабатывались для авиации. В 2020 году успешно завершились испытания ракеты GÖKDOĞAN.

ASELSAN работает над еще одним комплексом, визуально похожим на российский ЗРГК "Панцирь-С1", издание опубликовало концепты новой разработки. Там также будут две спаренные 30-мм автоматические пушки и 12 ракет 57E6-E.

В Турции разрабатывают аналог "Панциря-С1"

Напомним, 27 марта в СМИ писали, что Турция готовит ударный БПЛА Bayraktar TB3 к первому полету.

21 марта в Турции презентовали дрон-камикадзе Azab, визуально похожий на иранский Shahed.