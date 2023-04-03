У Туреччині розробляють зенітний ракетно-гарматний комплекс Nokta (фото)

Установка зможе вести вогонь на відстані до 40 км, а радар дозволить виявляти ворожі цілі у радіусі в 80 км.

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В Туреччині створюють зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) Nokta для протистояння повітряним цілям. Про це повідомляє SavunmaSanayiST.

Розробка ведеться силами підприємства ASELSAN, яка складається з ракет і гармат. Як заявляють у виданні, класифікація системи — точкова протиповітряна оборона. В основі буде лежати модифікована багатоцільова артилерійська система Göker калібром 35-мм. Її створювали для протидії безпілотникам, а також для відпрацювання по наземних цілях.

Керування вогнем Nokta відбувається за допомогою радару AKR, який виявляє цілі в радіусі 80 км. Також навколо машини розташовують радари AESA, які відстежують ситуацію навколо комплексу. На шасі тягача встановлюють оптико-локаційну станцію.

ЗРГК Nokta

Зенітна гармата дозволить уражати повітряні цілі на дуже низькій висоті. Комплекс працює автономно, все необхідне для роботи розташовано на шасі автомобіля з колісною формулою 8х8.

Дальність дії ЗРГК Nokta складатиме 30-40 км ракетами GÖKDOĞAN. Вони розроблялися для авіації. У 2020 році успішно завершились випробування ракети GÖKDOĞAN.

ASELSAN працює над ще одним комплексом, який візуально схожий на російський ЗРГК "Панцирь-С1", видання опублікувало концепти нової розробки. Там так само будуть дві спарені 30-мм автоматичні пушки та 12 ракет 57E6-E.

У Туреччині розробляють аналог "Панциря-С1"

Нагадаємо, 27 березня в ЗМІ писали, що Туреччина готує ударний БПЛА Bayraktar TB3 до першого польоту.

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