Туреччина готова представити нову ракету Kemankes для безпілотників Bayraktar TB3

Керівник компанії Сельджук Байрактар заявив, що легка крилата ракета Kemankes є "розумним боєприпасом нового покоління".

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Керівник турецької компанії Baykar з виробництва ударних безпілотників Сельджук Байрактар заявив, що на виставці Teknofest у Стамбулі його компанія має намір представити мініатюрну крилату ракету Kemankes, яка призначена для оснащення БПЛА нового покоління Bayraktar TB3. Про це 10 квітня повідомило турецьке видання Sabah.

"Ми представимо систему, яку ми називаємо легкою крилатою ракетою Kemankes. Це дуже легка крилата ракета з дальністю кілька сотень кілометрів, яку можна запускати з TB3", — сказав Байрактар.

За його словами, нова ракета для турецьких безпілотників є "розумним боєприпасом нового покоління". Також керівник Baykar зазначив, що новий безпілотник буде оснащений різними видами озброєння, включаючи гідроакустичні буї та легкі торпеди.

Зазначимо, що Teknofest — це найбільший фестиваль у Туреччині, де демонструють новітні розробки в галузі авіаційних і космічних технологій. 2023 року він пройде в Стамбулі з 27 квітня по 1 травня. У ході майбутнього заходу компанія Baykar продемонструє найновіший ударний БПЛА Bayraktar TB3, який здатний здійснювати посадки на авіаносцях та десантних кораблях, у тому числі на універсальному TCG Anadolu, нещодавно введеному в дію ВМС Туреччини.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині спустили на воду новий "авіаносець для дронів" TCG Anadolu, який став найбільшим військовим кораблем країни. Судно має типову конфігурацію десантного корабля, палуба якого дозволяє розміщувати різні види бойових безпілотників.

Турецьке підприємство ASELSAN розробляє новий ракетно-гарматний комплекс Nokta для протистояння повітряним цілям. Система призначена для забезпечення точкової протиповітряної оборони та здатна вражати цілі на відстані до 40 км.