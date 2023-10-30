Турецкий Bayraktar TB3 совершил первый полет: со следующего года пойдет в серию (видео)
Новый беспилотник умеет взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, базироваться на кораблях, а также имеет вдвое большую полезную нагрузку, чем в Bayraktar TB2.
Компания Baykar Defence после серии подготовительных испытаний совершила первый полет ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB3. Об этом сообщает пресс-служба турецкой компании.
27 октября 2023 года турецкий Bayraktar TB3 в честь 100-летия основания Турецкой Республики беспилотник впервые взлетел на учебно-полетном центре в Чорлу на северо-западе. Особенностью TGG Bayraktar TB3 является возможность базирования на морских платформах, в частности на десантном корабле Anadolu. Для хранения в корабельном ангаре крылья БПЛА могут складываться.
Кроме этого Bayraktar TB3 теперь может взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, что видно из опубликованного видео. По планам Baykar Defence, БПЛА должен пойти в серию в 2024 году. Первые заказы будут выполняться для турецкой армии, чтобы вооружить корабль TGG Anadolu. Первая презентация TB3 состоялась в марте 2023 года, тогда же были озвучены основные характеристики беспилотника:
- длина — 8,35 метра;
- размах крыльев — 14 метров;
- боевая нагрузка — 280 кг на 6 узлах подвески.
Напомним, 13 апреля в Турции показали новую ракету Kemankes для БПЛА Bayraktar TB3.
10 апреля десантный корабль Anadolu поступил в Военно-морские силы Турции.