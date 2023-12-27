Китай активно создает микросхемы: закупки оборудования для них выросли на 1050%

КНР продолжает покупать литографические сканеры, чтобы делать собственные чипы по 28-нм техпроцессу, несмотря на санкции США.

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Несмотря на то, что Нидерланды присоединились к санкциям США против техносектора КНР, недавно в этой европейской стране наблюдался огромный скачок продаж оборудования для производства кремниевых пластин. Закупки осуществлял Китай, передает South China Morning Post через finance.yahoo.

"Хотя эту информацию можно считать "полуофициальной", она указывает на то, что КНР не оставляет попыток получить доступ к передовым инструментам для производства пластин для полупроводников", — говорится в материале. — "Импорт Китая критически важных литографических систем для изготовления чипов из Нидерландов в ноябре вырос на 1050% в стоимостном выражении, что является признаком того, что китайские полупроводниковые компании еще могут делать заказы определенного современного оборудования после ужесточения экспортных правил США".

В ноябре Китай закупил 42 литографических сканера на сумму 816,8 млн долларов США. Шестнадцать из них прибыли из Нидерландов; их стоимость составила 762,7 млн долларов, что в 10 раз больше, чем в прошлом году. Кроме того, в октябре Китай приобрел 21 систему из Нидерландов. Японские компании Canon и Nikon также поставляли в Китай оборудование для литографии, необходимое для производства чипов.

Основным поставщиком этих литографических систем в Китай является компания ASML, и большинству этих инструментов для изготовления пластин не требуется экспортная лицензия правительства США или Нидерландов. Этот всплеск импорта происходит в то время, когда США пытаются ограничить доступ Китая к передовым технологиям производства процессоров.

Хотя КНР сама пытается разрабатывать литографические сканеры, сотрудничество с ASML, Canon и Nikon говорит о том, что Поднебесная все еще зависит от иностранных технологий, когда дело касается производства полупроводников. По состоянию на 2021 год менее 5% литографических систем на китайских заводах производились в Китае.

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США недавно изменили правила экспорта, в частности правило "de minimis", касающееся некоторых инструментов для литографии в глубоком ультрафиолете, содержащих американские технологии. Это изменение затруднило ASML поставку систем Twinscan NXT:1980Di некоторым китайским производителям микросхем. Но, по словам гендиректора ASML Питера Веннинка, большинство китайских клиентов эти изменения не затронули, поскольку они в основном сосредоточены на "зрелых" техпроцессах, таких как 28-нм и старше.

Аналитики по-разному оценивают причины резкого роста импорта Китая. Некоторые полагают, что это может быть связано с поставками, оговоренными до вступления в силу последних экспортных правил США. Тем временем SMIC, крупнейший производитель микросхем в Китае, увеличивает бюджет капитальных затрат на 2023 год до 7,5 млрд долларов, несмотря на падение доходов.

Ранее мы сообщали о том, что производитель чипов TSMC внедрит 2-нм техпроцесс производства процессоров через 5-6 лет. Осталось только придумать, как упаковать такое 1 трлн транзисторов на одной пластине.