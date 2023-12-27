Китай активно створює мікросхеми: закупівлі обладнання для них зросли на 1050%

КНР продовжує купувати літографічні сканери, щоб робити власні чипи за 28-нм техпроцесом, незважаючи на санкції США.

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Незважаючи на те, що Нідерланди приєдналися до санкцій США проти техносектору КНР, нещодавно в цій європейській країні спостерігався величезний стрибок продажів обладнання для виробництва кремнієвих пластин. Закупівлі здійснював Китай, передає South China Morning Post через finance.yahoo.

"Хоча цю інформацію можна вважати "напівофіційною", вона вказує на те, що КНР не полишає спроб отримати доступ до передових інструментів для виробництва пластин для напівпровідників", — ідеться в матеріалі. — "Імпорт Китаю критично важливих літографічних систем для виготовлення чипів із Нідерландів у листопаді зріс на 1050% у вартісному вираженні, що є ознакою того, що китайські напівпровідникові компанії ще можуть робити замовлення певного сучасного обладнання після посилення експортних правил США".

У листопаді Китай закупив 42 літографічні сканери на суму 816,8 млн доларів США. Шістнадцять із них прибули з Нідерландів; їхня вартість склала 762,7 млн доларів, що в 10 разів більше, ніж минулого року. Крім того, у жовтні Китай придбав 21 систему з Нідерландів. Японські компанії Canon і Nikon також постачали до Китаю обладнання для літографії, необхідне для виробництва чипів.

Основним постачальником цих літографічних систем до Китаю є компанія ASML, і більшості цих інструментів для виготовлення пластин не потрібна експортна ліцензія уряду США або Нідерландів. Цей сплеск імпорту відбувається в той час, коли США намагаються обмежити доступ Китаю до передових технологій виробництва процесорів.

Хоча КНР сама намагається розробляти літографічні сканери, співпраця з ASML, Canon і Nikon свідчить про те, що Піднебесна все ще залежить від іноземних технологій, коли справа стосується виробництва напівпровідників. Станом на 2021 рік менше 5% літографічних систем на китайських заводах вироблялися в Китаї.

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США нещодавно змінили правила експорту, зокрема правило "de minimis", що стосується деяких інструментів для літографії в глибокому ультрафіолеті, які містять американські технології. Ця зміна ускладнила ASML постачання систем Twinscan NXT:1980Di деяким китайським виробникам мікросхем. Але, за словами гендиректора ASML Пітера Веннінка, більшість китайських клієнтів ці зміни не зачепили, оскільки вони переважно зосереджені на "зрілих" техпроцесах, таких як 28-нм і старше.

Аналітики по-різному оцінюють причини різкого зростання імпорту Китаю. Деякі вважають, що це може бути пов'язано з поставками, обумовленими до набрання чинності останніми експортними правилами США. Тим часом SMIC, найбільший виробник мікросхем у Китаї, збільшує бюджет капітальних витрат на 2023 рік до 7,5 млрд доларів, незважаючи на падіння доходів.

Раніше ми повідомляли про те, що виробник чіпів TSMC впровадить 2-нм техпроцес виробництва процесорів через 5-6 років. Залишилося тільки придумати, як упакувати таке 1 трлн транзисторів на одній пластині.