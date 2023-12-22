У комп'ютері 1977 року знайшли дивний прозорий чип: він міг би зробити революцію

За багатьма характеристиками мікросхеми на сапфірових підкладках були набагато кращими за звичайні кремнієві чипи, проте їх чомусь не виробляли великими партіями.

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Прозорий процесор знайшов поціновувач старих технологій Кен Ширріфф у комп'ютері компанії Hewlett-Packard, випущеному в 1977 році. Виявилося, що чип було виготовлено за технологією "кремній на сапфірі". Подробиці передає сайт Toms hardware.

При найближчому розгляді, Кен визначив, що незвичайний чип має мікросхему з кремнію, яка кріпиться до підкладки з сапфіра. Сьогодні таким пристроєм нікого не здивуєш, але якщо згадати, що комп'ютер, де виявили процесор, випущено 1977 року, то він має дуже незвичний вигляд і нібито з майбутнього.

Процесор був частиною друкованої плати контролера дисковода, яка знаходилася між інтерфейсною шиною HP-IB і чипом Z80. До його завдань входило опрацювання протоколу передавання даних та їхня буферизація.

За словами дослідника Кена Ширріффа, метод "кремній на сапфірі" застосовували з середини 1960-х рр. За допомогою цієї самої технології було зроблено RCA 1802 — чип для зонда "Галілео", запущеного в космос 1989 року для вивчення Юпітера.

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Ширріфф каже, що сапфір — дуже хороший матеріал, що ізолює кремнієві елементи. Його використовували, щоб збільшити продуктивність процесора, знизити можливість "витоків" між транзисторами, запобігти так званим блукаючим струмам. Сапфір відмінно захищає від короткого замикання і навіть від радіації, тому його і застосовували при створенні електроніки для космічних зондів та інших апаратів.

За багатьма характеристиками мікросхеми на сапфірових підкладках були набагато кращими за звичайні кремнієві чипи, проте їх чомусь не виробляли великими партіями. Наприклад, як стверджує Кен, HP робила тільки 9% усіх своїх мікросхем за сапфіровою технологією. Якби технологію розвивали її в 1960-70-х, то сучасні ґаджети, можливо, мали б інакший вигляд і працювали б по-іншому.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені розробили транзистор, здатний працювати за тими ж принципами, що й людський мозок. Пристрій може допомогти зробити ШІ більш розумним і адаптованим