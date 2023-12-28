Новые смарт-часы Apple Watch срочно сняли с продажи и даже Белый дом не помог

Apple нарушила патент производителя медицинского оборудования Masimo, добавив в свои "умные" часы нового поколения пульсоксиметр.

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Apple Watch нового поколения были сняты с продажи в США после того, как Белый дом отказался отметить постановление Комиссии по международной торговле США, запрещающее импортировать и продавать их, так как были нарушены патенты сторонней компании, передает Edition CNN.

Белый дом должен был до конца Рождества отменить постановление Комиссии по международной торговле США, которое запрещает Apple импортировать Apple Watch Series 9 (и младших поколений вплоть до 6-го) и Apple Watch Ultra 2 из-за того, что они нарушают патенты, зарегистрированные на другую компанию. Но ничего подобного не произошло.

Apple уже убрала смарт-часы линеек Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra из своего интернет-магазина и с полок реальных магазинов Apple Store. Более дешевые Apple Watch SE, на которые не распространялось постановление Комиссии, остались в продаже.

Обзор часов Apple Watch Ultra 2

Тем временем, компания-производитель Apple подала апелляцию в Федеральный окружной суд с просьбой отменить решение Комиссии по международной торговле США. Компания также попросила временно приостановить действие запрета, по крайней мере, до тех пор, пока таможня США не рассмотрит вопрос о его изменении 12 января 2024 года. В апелляции указано, что ходатайстве, что Apple может быть нанесен "непоправимый вред", если запрет не отменят.

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Издание напоминает, что в октябре 2023 года Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple нарушила патент на пульсоксиметр, который использует световую технологию для измерения уровня кислорода в крови. Патент, о котором идет речь, принадлежит компании Masimo — производителю медицинского оборудования.

Другие ритейлеры, в том числе Amazon и Best Buy, продолжают продавать оставшиеся запасы Apple Watch в магазинах и через интернет. Но решение Комиссии запрещает Apple импортировать указанные умные часы в Соединенные Штаты.

Ранее мы сообщали о том, что iPhone запечатлел три версии женщины на одном фото. Сотрудники магазина Apple удивились и заявили, что подобное "возможно один раз на миллион случаев".