Быстрее, но меньше взрывчатки: эксперты выяснили, чем Shahed-238 отличается от Shahed-136

Благодаря реактивному двигателю Shahed-238 обрел не столько преимуществ, сколько серьезных недостатков, таких как уязвимость перед ПВО, считают аналитики.

Related video

Иран опубликовал новые качественные фотографии своего реактивного дрона-камикадзе Shahed-238, который часто ошибочно называют версией предыдущего модели Shahed-136. О новых особенностях "черного Шахеда" речь идет в материале Defense Express, который был опубликован в четверг, 28 декабря.

В нем идет речь о том, что фото позволяют рассмотреть дрон с разных ракурсов и более точно оценить его характеристики. Аналитики пишут о том, что Shahed-238 отличается от Shahed-136 меньшим размером "аэродинамическое решение у обеих версий одинаковое). Использование в конструкции первого реактивного двигателя позволяет увеличить скорость дрона, но может привести к уменьшению его полезной нагрузки. Пока достоверно неизвестно какой именно двигатель установлен на "черный Шахед". Возможно дрон оснащен новым иранским двигателем Toloue-10 или же китайским SW Jet, предназначенным для малогабаритных БПЛА.

"Вполне возможно, что для меньшего дрона в Иране использовали и меньший турбореактивный двигатель, на что прямо намекают габариты и размещение воздушного канала двигателя на Shahed-238", — говорится в материале медиа.

Новые фото позволяют рассмотреть дрон с разных ракурсов и более точно оценить его характеристики

Аналитики подчеркивают, что, учитывая, что Иран использовал двигатель от мопеда MD550 для производства Shahed 136, можно предположить, что при поиске реактивного двигателя Иран также обратился к китайскому рынку. Одним из таких двигателей является SW800pro мощностью 81 кгс, который имеет довольно небольшие размеры — 20,8 см в диаметре, 45,4 см в длину и 8,5 кг сухого веса. Его характеристики адекватны для Shahed-238. Пекинская компания Beijing Micropilot, которая также поставляет двигатель MD550, используемый в Shahed-136, имеет небольшие реактивные двигатели W125 и W110, мощностью 127 кгс и 103 кгс соответственно, весом 22 кг, диаметром 27,2 см и длиной 62,5 см. Именно этот тип двигателя, скорее всего, был установлен на "черный Шахед", учитывая его размеры.

Два дрона - полюбившийся россиянам "Шахед-136" и новый иранский "черный Шахед" стоят рядом в качестве экспонатов музея

Они также отмечают, что цена реактивного двигателя также является одним из факторов, который может повлиять на стоимость Shahed-238. Если предыдущая модель была относительно недорогой, то цена новой версии может значительно возрастать. Это может нивелировать главное преимущество дрона — его низкую стоимость. В целом, Shahed-238 с реактивным двигателем имеет более высокую скорость и меньшую боевую нагрузку по сравнению с предыдущей моделью. Однако его увеличенная стоимость и уязвимость перед ПЗРК могут ограничить его эффективность на поле боя.

Напомним, в конце декабря военный раскрыл загадку черных "Шахедов", которыми ВС РФ атакуют Украину. По его словам, в производстве этого БПЛА был использован совершенно другой тип материалов, чем в дронах Shahed иранского производства. Более того, черный цвет изделию придавала не краска, как считалось ранее, а специальный материал, из которого он был изготовлен. Отвечая на вопрос, зачем россиянам понадобилось модернизировать беспилотники, Сергей Бескрестнов остановился на мысли, что это было нужно для увеличения массы взрывчатки.

Также мы писали о том, что ВСУ озвучили особенности "черных Шахедов". По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, использование некоторых материалов для покрытия беспилотников затрудняет работу противовоздушной обороны Украины и позволяет оккупантам оперировать своими дронами в темноте незаметно.