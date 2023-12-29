Новий іранський Shahed-238: в ISW розповіли, чи застосувала РФ його вже в Україні (фото)

Дрон-камікадзе типу Shahed-238 — це реактивна версія варіанту Shahed-131/136, який широко застосовують російські війська в Україні, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили Російської Федерації ще не використали новий дрон-камікадзе типу Shahed-238 із реактивним двигуном в Україні. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 28 грудня.

Аналітики зазначили, що 28 грудня з'явилося зображення іранського БПЛА типу Shahed-238 крупним планом, проте перші кадри з ним з'явилися в листопаді 2023 року. Цей дрон є реактивною версією варіанту Shahed-131/136, який ЗС РФ широко використовують в Україні.

"ISW ще не підтвердила використання Shahed-238 в Україні, попри попередні припущення, що російські війська використовували ці безпілотники під час атаки на місто Київ 25 листопада", — ідеться в повідомленні.

28 грудня інформаційне агентство ТАСС із покликанням на джерела в Повітряно-космічних силах Росії, повідомило, що винищувачі п’ятого покоління Су-57 оснастять новими двигунами другого ступеня у 2024 році. Видання також зазначило, що ПКС РФ отримали понад десять Су-57 із двигунами першого ступеня у 2023 році. Зокрема, ці літаки брали участь в авіаційних місіях в Україні.

Дрон Shahed-238: що відомо

Цей БПЛА, крім класичного варіанта з автономною системою наведення за інерціальною системою та сигналами GPS, може мати версії з інфрачервоною / оптичною та, можливо, радіолокаційною системою наведення. Останній варіант можна застосувати для ураження теплоконтрастних цілей.

Дрон Shahed-238

Нагадаємо, 21 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Shahed-238 є дуже реактивним. До того ж його важко виявити, оскільки БПЛА пофарбований у чорний матовий колір.

11 грудня український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов зазначив, що дрон типу Shahed-238 становитиме більшу небезпеку для України, ніж Shahed-131/136. За його словами, нова модифікація отримала інший дизайн і деякі сучасні технології.